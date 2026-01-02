雨天限定共餐模式 萬里區崁腳里長暖心為長輩送餐

萬里區崁腳里有關懷據點，不過因為崁腳里位處山區，長輩們都分散居住，每週兩天的共餐若是碰上下雨天長輩不方便出門，里長就會換個方式共餐，與志工一起起大早備料，趕在中午之前把餐食煮好，打包成便當餐盒，隨後再一家一家送餐，成為一種另類的老人共餐，相當特別又溫暖。

崁腳里長郭清標說，里內長輩分散在不同山頭，要辦理共餐相當不容易，有時長輩沒有車輛可以到據點，自己就會開車去接送偏遠的長輩。不過若是碰上下雨天，長輩出門意願更不高，因此就改成主動出擊模式，與志工一起製作便當餐盒，一一親送到長輩家中，讓長輩就算沒有到據點吃飯，也有能吃到志工用心準備的美味餐點。

每週二、五志工就會起一大早，耗費三小時備料烹煮，有志工媽媽們最拿手的滷肉，還有家常的炒青菜，每一道都是熱騰騰的上桌，再一一打包進便當盒，每次都要準備48到60人不等的份量，最後里長再花一個小時一一送餐，將最暖心又暖手的餐盒送到長輩手中。

萬里區長黃雱勉表示，為了給這麼有心要服務長輩的里長一個鼓勵，特別送上寓意吉祥的橘子，要隨著便當餐盒一起送給長輩，為長輩們加菜，也要感謝里長，對於銀髮長輩的用心，讓分散居住的長輩們，一週至少有兩天可以品嚐到熱騰騰的午餐，雖然因為下雨沒有辦法相見、相聚用餐，但是透過里長親送志工媽媽準備的餐盒，也成為一種另類的共餐模式，長輩們品嚐餐盒來共餐，也感受來自里長與志工媽媽們的溫暖心意。