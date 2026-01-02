山陀兒風災後金山農田取水不易 議員會勘要改善
去年的山陀兒風災後，金山區三和橋附近的農田用水取水口時常有阻塞的情形，導致下游的農田取水困難，為此當地的里長與農民就向市議員張錦豪反應，希望能夠協助改善。在接獲里長反應後，市議員張錦豪也邀集相關單位前往會勘，商討改善辦法。
市議員張錦豪說，在山陀兒颱風後，金山農民有感三和橋旁的水圳出水有被阻塞的現象，導致下方仰賴這個水源灌溉的農田耕作受到影響，因此在會勘的現場也要求負責水圳用水的農田水利署人員也到場說明情況。
據了解受影響的取水點已經進入改善重新設計的程序，只是近來的發包工程流標，期待未來能夠順利發包，順利進入改善的工程，讓農民取水、用水都順暢充沛。
市議員張錦豪指出，下游有些水圳閥門已經使用電動閥門，而三和橋旁的這一處還是需要以人力手動去調節水源，在未來改善工程後將以電動閥門調節用水，更有效率也安全。另外還有農民提及的上游水源被佔用取走導致下方水源缺乏問題，也在會勘中要求農田水利署，未來要會同里長召集農民去協調用水，讓不論上、中、下游取水的農民都有水可用。
