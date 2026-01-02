新北率六都之先成立長照處 新任處長推這些有感新政

新北65歲以上人口逾80萬人，近8萬個家庭使用長照服務，另推估近6萬個失智人口，新北市高齡長照處今正式掛牌成立。新北長照處長林惠萍表示，長照處強化服務整合，若經評估為失能者，有專責個管員提供一條龍服務，減少不同主管機關往返奔波。另針對失智年輕化趨勢，今年將與勞工局試辦職務再設計計畫，開放職缺讓年輕型失智個案重回職場。

新北市長照處因應中央長照3.0上路，如家中有長照需求者，民眾只要打1966將有照顧管理專員安排評估失能等級，個案量身打造擬定照顧服務計畫，包括若獨居者是否準備餐食、運動、甚至營養評估及洗澡等，另有交通協助就醫接送或至日照中心等，整個完整照顧計畫都有專案個管員服務，一條龍式服務讓民眾無須在不同機關奔波。

另因應失智人口年輕化，林惠萍說，年輕型失智個案通常也是家庭經濟支柱，今年將針對復健穩定的年輕型失智者提供職能再設計，與勞工局合作期盼企業或醫療院所能開放職缺，第一季目標希望能徵求5至10家公司提供工作機會，如醫院或麵包工作坊等釋出職缺，讓年輕失智者有機會重回職場。

新北市長照協會理事長張婉玲說，過去長照業務分散至衛生局及社會局，管理機關單一確實較方便，不管對民眾或對機構而言，長照處成立只會更好不會更壞。

張婉玲也指，她參訪德國、瑞士、加拿大等地的長照服務，其實台灣長照做得很好，也具有前瞻性，政府每年挹注經費也不斷提升，但至今仍有太多民眾搞不清楚長照細節，她曾連續替4個家庭申請長照機構補助，但家屬卻都不知情，應多宣導讓民眾了解，建議政府可成立宣導窗口，協會也可協助擔任宣導角色。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，過去長者相關服務分散多個單位，窗口不明、流程繁複，民眾常無所適從，他過去質詢就建議市府應設立長照處來整合資源、串聯跨局處專案，讓政策推動更有效率，現在長照處設立只是起點，後續制度落實與服務成效更是關鍵。