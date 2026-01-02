新北率六都之先成立長照處 新任處長推這些有感新政

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市高齡長照處今正式掛牌成立，日後若家中有失能者須協助，就有專責個管員提供一條龍服務。記者林媛玲／攝影
新北65歲以上人口逾80萬人，近8萬個家庭使用長照服務，另推估近6萬個失智人口，新北市高齡長照處今正式掛牌成立。新北長照處長林惠萍表示，長照處強化服務整合，若經評估為失能者，有專責個管員提供一條龍服務，減少不同主管機關往返奔波。另針對失智年輕化趨勢，今年將與勞工局試辦職務再設計計畫，開放職缺讓年輕型失智個案重回職場。

新北市長照處因應中央長照3.0上路，如家中有長照需求者，民眾只要打1966將有照顧管理專員安排評估失能等級，個案量身打造擬定照顧服務計畫，包括若獨居者是否準備餐食、運動、甚至營養評估及洗澡等，另有交通協助就醫接送或至日照中心等，整個完整照顧計畫都有專案個管員服務，一條龍式服務讓民眾無須在不同機關奔波。

另因應失智人口年輕化，林惠萍說，年輕型失智個案通常也是家庭經濟支柱，今年將針對復健穩定的年輕型失智者提供職能再設計，與勞工局合作期盼企業或醫療院所能開放職缺，第一季目標希望能徵求5至10家公司提供工作機會，如醫院或麵包工作坊等釋出職缺，讓年輕失智者有機會重回職場。

新北市長照協會理事長張婉玲說，過去長照業務分散至衛生局及社會局，管理機關單一確實較方便，不管對民眾或對機構而言，長照處成立只會更好不會更壞。

張婉玲也指，她參訪德國、瑞士、加拿大等地的長照服務，其實台灣長照做得很好，也具有前瞻性，政府每年挹注經費也不斷提升，但至今仍有太多民眾搞不清楚長照細節，她曾連續替4個家庭申請長照機構補助，但家屬卻都不知情，應多宣導讓民眾了解，建議政府可成立宣導窗口，協會也可協助擔任宣導角色。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，過去長者相關服務分散多個單位，窗口不明、流程繁複，民眾常無所適從，他過去質詢就建議市府應設立長照處來整合資源、串聯跨局處專案，讓政策推動更有效率，現在長照處設立只是起點，後續制度落實與服務成效更是關鍵。

長照 失智者 新北

山陀兒風災後金山農田取水不易 議員會勘要改善

去年的山陀兒風災後，金山區三和橋附近的農田用水取水口時常有阻塞的情形，導致下游的農田取水困難，為此當地的里長與農民就向市議員張錦豪反應，希望能夠協助改善。在接獲里長反應後，市議員張錦豪也邀集相關單位前往會勘，商討改善辦法。

雨天限定共餐模式 萬里區崁腳里長暖心為長輩送餐

萬里區崁腳里有關懷據點，不過因為崁腳里位處山區，長輩們都分散居住，每週兩天的共餐若是碰上下雨天長輩不方便出門，里長就會換個方式共餐，與志工一起起大早備料，趕在中午之前把餐食煮好，打包成便當餐盒，隨後再一家一家送餐，成為一種另類的老人共餐，相當特別又溫暖。

瑞芳區吉安里共餐日 一堂課、一頓飯串起社區的溫暖力量

每到共餐日，瑞芳區吉安里總是特別熱鬧。社區透過律動課程、共餐與送餐服務，為長輩打造充滿陪伴與關懷的一天。長輩在音樂中活動筋骨，在餐桌上分享生活點滴，獨居或行動不便者也能收到熱騰騰的餐點與問候。志工們分工合作，用一堂課、一頓飯，凝聚社區情感，讓吉安里成為充滿溫度與支持的溫暖家園。

花器主題展現柴燒之美 北海岸藝術家聯展淡水登場

為了要讓更多人能夠看到在地藝術家的陶藝作品，以及柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦2026陶茶古韻—北海岸藝術家聯展，策展人表示，這次的年度展出以『花器』為主題，希望從更貼近生活的角度出發，展示淡水北海岸地方人文歷史多年淬鍊和醞釀出風韻的質地，也呈現出淡水北海岸地區眾多陶器與茶藝創作和愛好者群聚的藝術景觀。

全國最高榮譽肯定 淡水區正德里關懷據點榮獲金點獎

為表揚績優社區照顧關懷據點深耕成果及典範貢獻，衛生福利部盛大舉行第十一屆「114年社區金點獎」頒獎典禮，作為全台社區服務最高榮譽的獎項，其中新北市淡水區正德里照顧關懷據點榮獲「金點之星獎」，展現淡水區推動老人福利的亮眼成果。

