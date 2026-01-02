快訊

廚餘禁養豬 台南決重啟「廚餘生質能源廠」ROT 盼兩年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局長許仁澤說明要重啟廚餘生質能中心計畫，處理廚餘兼能發電。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤說明要重啟廚餘生質能中心計畫，處理廚餘兼能發電。記者吳淑玲／攝影

台南城西焚化爐更新爐春節後啟用，市府環保局表示，將優先處理現有露天堆置垃圾及風災垃圾，部分廚餘納入焚化，針對外界憂心廚餘水分高恐影響焚化爐壽命，環保局將重啟廚餘生質能源廠，採ROT模式，每日可處理160公噸以上，兼發電回收，預計兩年完工。

城西焚化爐更新工程自2020年規畫、2023年動工，環保局指出，目前工程進度順利，春節後將試營運，新焚化爐設計日處理量可達900公噸，設計熱值提升至2800 kcal/kg，發電效率將超過25%，大幅提升垃圾轉化為能源的效率，落實循環經濟目標。

外界關切廚餘處理，台南市目前每日廚餘約120公噸，採焚化爐焚化65公噸、堆肥55公噸雙軌並行。環保局指出，短期內將擴增堆肥廠發酵槽並添購高效脫水設備，預計可增加18公噸處理量；長期規畫則透過「廚餘再利用設施整建營運移轉案」，預計增加每日160公噸的處理量，解決長期廚餘處理壓力。

環保局強調，生、熟廚餘仍維持分流回收，生廚餘主要用於堆肥，熟廚餘則送高速發酵廠處理，以確保資源有效回收，全面禁止廚餘養豬後，重啟廚餘生質能源中心正逢其時，規畫每日可處理160公噸以上的生、熟廚餘及有機廢棄物，不僅減輕焚化爐壓力，也可透過發電回收能量。

環保局長許仁澤說，幾年前曾規畫城西垃圾焚化廠旁2公頃土地，招商興建廚餘生質能中心。當時計畫由廠商投資興建廚餘生質能中心及3處廚餘收運站，回收台南市的生、熟廚餘及有機廢棄物再利用，但因廚餘可養豬，因廚餘數量不足計畫暫時中止，如今廚餘全面禁養豬後，廚餘生質能源廠是重啟的好時間，將重新檢視後，原則會依促參條例，鼓勵業者提興辦計畫加快流程。

廚餘 環保局長 焚化爐

