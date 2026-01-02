快訊

整合長照資源單一窗口上路 新北高齡長期照顧處正式揭牌

攝影中心／ 記者林伯東／新北即時報導
新北市政府上午舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，由市長侯友宜（右四）親自出席。記者林伯東／攝影
新北市政府上午舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，由市長侯友宜（右四）親自出席。記者林伯東／攝影

新北市政府上午舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，由市長侯友宜親自出席，象徵新北市在高齡照顧政策上邁入重要新里程碑。因應人口快速高齡化，新北市率六都之先成立專責機關，整合原屬衛生局與社會局的長照業務，統籌長照政策推動、服務體系規劃、資源整合與品質監督，並作為民眾需求評估與資源連結的單一窗口，提供更便利、明確的服務。

侯友宜表示，新北65歲以上長者已逾80萬人，為全國最多，「照顧長輩就是照顧未來的自己」，市府8年來持續擴充社區據點、家庭照顧者支持及出院銜接居家醫療，目前已設立120家日間照顧中心、約5,500處失智守護站，並首創25處「有FU長照站」，照顧量能全國領先。市府並展望115年長照藍圖，推動「銀新未來城」，建構跨世代共融、安居新北的高齡友善城市。

新北市長侯友宜（右二）為「高齡長期照顧處」揭牌，象徵新北市在高齡照顧政策上邁入重要新里程碑。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（右二）為「高齡長期照顧處」揭牌，象徵新北市在高齡照顧政策上邁入重要新里程碑。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（前中）出席新北市政府「高齡長期照顧處」揭牌典禮，新北市在高齡照顧政策上邁入重要新里程碑。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（前中）出席新北市政府「高齡長期照顧處」揭牌典禮，新北市在高齡照顧政策上邁入重要新里程碑。記者林伯東／攝影
新北市政府上午舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，由市長侯友宜（右二）親自揭牌，會後接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
新北市政府上午舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，由市長侯友宜（右二）親自揭牌，會後接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

長照 侯友宜

