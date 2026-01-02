超過80萬長者的新北市率六都之先 高齡長照處今正式揭牌
新北市65歲以上長者逾80萬人，位居全國之冠，超高齡社會醫療與照顧需求日益提升，新北市率六都之先成立的「高齡長期照顧處」今日正式掛牌成立，由市長侯友宜親自揭牌。侯友宜致詞時表示，面對人口快速高齡化，非常重視長者照顧及服務，高齡長期照顧處將統籌長照政策推動、服務體系規劃及資源整合等，作為民眾需求評估與連結資源單一窗口，提供更明確的便利服務。
⭐2025總回顧
侯友宜說，他16年前到新北市服務時，當時65歲的人口約34萬人，到今年已超過80萬人，且每年增加4萬人，高齡人口增加非常快，他當市長8年積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結從出院準備到居家醫療，已設立 120 家日間照顧中心約 5500 處失智守護站，失智友善環境與照顧資源的佈建規模，都是全國之冠。
侯友宜更指，新北更首創「有 FU 長照站」 25 處，期盼讓長輩走得出來、活得健康，如今藉由高齡長期照顧處成立，將持續提供更全面的照顧服務，今年市府目標是加速推動「銀新未來城」，成為「醫、動、養」政策重要基地，規劃500戶只租不售的友善住宅，規劃200床住宿式長照機構及設置日間照顧中心，可結合診所、運動與托育等設施，讓照顧就在生活周邊，希望今年能啟動招商，讓他卸任前沒有遺憾。
高齡長期照顧處市長林惠萍說，該處將整合衛生局長照管理業務，並納入社會局的住宿式長照機構、團體家屋等業務，重點在強化「業務銜接」與「服務整合」，提供民眾更完整的一條龍服務，減少在不同主管機關之間往返奔波的情形。
林惠萍表示，目前新北市依長服法設立的居家式及社區式機構近500家，社會局預計移撥之長照法人及住宿式長照機構合計約45家，未來將持續爭取公有場地及公益回饋空間，積極布建強化新北的長照服務量能，長照處也將從一個18人編制，分3年增加至68人，同時擁有11個分站、3大平台、254個聘僱人力的長照處，成市民面對長照需求時的後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言