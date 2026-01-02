超過80萬長者的新北市率六都之先 高齡長照處今正式揭牌

新北市65歲以上長者逾80萬人，位居全國之冠，超高齡社會醫療與照顧需求日益提升，新北市率六都之先成立的「高齡長期照顧處」今日正式掛牌成立，由市長侯友宜親自揭牌。侯友宜致詞時表示，面對人口快速高齡化，非常重視長者照顧及服務，高齡長期照顧處將統籌長照政策推動、服務體系規劃及資源整合等，作為民眾需求評估與連結資源單一窗口，提供更明確的便利服務。

侯友宜說，他16年前到新北市服務時，當時65歲的人口約34萬人，到今年已超過80萬人，且每年增加4萬人，高齡人口增加非常快，他當市長8年積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結從出院準備到居家醫療，已設立 120 家日間照顧中心約 5500 處失智守護站，失智友善環境與照顧資源的佈建規模，都是全國之冠。

侯友宜更指，新北更首創「有 FU 長照站」 25 處，期盼讓長輩走得出來、活得健康，如今藉由高齡長期照顧處成立，將持續提供更全面的照顧服務，今年市府目標是加速推動「銀新未來城」，成為「醫、動、養」政策重要基地，規劃500戶只租不售的友善住宅，規劃200床住宿式長照機構及設置日間照顧中心，可結合診所、運動與托育等設施，讓照顧就在生活周邊，希望今年能啟動招商，讓他卸任前沒有遺憾。

高齡長期照顧處市長林惠萍說，該處將整合衛生局長照管理業務，並納入社會局的住宿式長照機構、團體家屋等業務，重點在強化「業務銜接」與「服務整合」，提供民眾更完整的一條龍服務，減少在不同主管機關之間往返奔波的情形。