快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

聽新聞
0:00 / 0:00

北市鄰里公園誰管？成「燙手山芋」 蔣萬安承諾協調區公所和公園處

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市鄰里公園管理，清潔打掃工作遭詬病。圖／北市民政局提供
北市鄰里公園管理，清潔打掃工作遭詬病。圖／北市民政局提供

台北市的鄰里公園，去年起從公園處移交給各區公所管理，台北市長蔣萬安上午在「與里長有約」座談，中山區里長抱怨公園綠地占地廣，區公所移樹、清潔打掃等工作，都委外廠商處理，便宜行事，打掃馬虎，希望重回公園處管理；蔣萬安承諾會做協調。

⭐2025總回顧

台北市鄰里公園在前市長柯文哲任內移交給工務局公園處管理，但不少里長反映回歸區公所管理更有效率，去年4月工務局與民政局便達成共識，從去年起，將鄰里公園的業務，移交給民政局，由區公所管理。

中山區復華里長黃展輝指出，公園維護管理會遇到了天然災害和人為破壞，但移交給區公所管理是個慘痛教訓，之前颱風來襲，有些樹倒要扶正，或是剷除，區公所沒有專業人員，就便宜行事委外處理，結果樹倒該扶正、移除，沒有標準，廠商把樹通通砍掉，有的樹已經種了20 年、30年，非常可惜。

另外，他說，里內公園綠地近1萬2000平方公尺，委外清潔後，1人的工資1萬元，怎麼掃得好，都馬馬虎虎掃一掃就算了，最後還是得靠志工團和環保局協助。

公園處長藍舒凢表示，區公所已經有編列經費，市府也有提供區公所災害準備金，有250萬的額度可以運用。去年是業務、工作調整的第一年，還需要適應調整，雙方還有很多需要密切合作的地方。

蔣萬安表示，鄰里公園的業務，早期也是在區公所，後來移到公園處，又移回區公所，平均每10年大概會一次移轉，早年也有里長反應「公園處反應沒那麼快，要移到區公所」各有不同的意見。所以現在回到區公所，未來對區公所針對鄰里公園的經費預算，市府已經增加7300多萬元。

蔣萬安也說，鄰里公園理管理現在回歸區公所，確實有些里內綠地面積範圍很廣，區公所管理會相對困難，他會請區公所和公園處協調，如何劃分，因不只針對中山區，而是全市要有一個標準，會盡快處理，訂2個月的時間，等訂出標準後，再跟里長回覆。

台北市長蔣萬安上午在「與里長有約」，與中山區里長們座談。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在「與里長有約」，與中山區里長們座談。記者楊正海／攝影

蔣萬安 環保局

延伸閱讀

賴總統批彈劾浪費時間 蔣萬安：大罷免就不浪費時間？

新年第一個工作日行程曝光 蔣萬安說理由：這是我的「起家厝」

「共諜」差點進北市府？蔣萬安秒駁斥：完全沒有這件事

賴總統指在野提彈劾浪費時間 蔣萬安反嗆：大罷免就不浪費時間？

相關新聞

新竹小巨蛋孵蛋計畫啟動 高虹安：已有潛力場址

新竹市長高虹安昨在元旦升旗典禮宣布，市府將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展...

賴總統批彈劾浪費時間 蔣萬安：大罷免就不浪費時間？

台北市長蔣萬安與副市長林奕華上午到中山區，出席「市長與里長有約」，聽取里長建言並回應市政相關問題。蔣萬安表示今年台北市有...

整合長照資源單一窗口上路 新北高齡長期照顧處正式揭牌

新北市政府上午舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，由市長侯友宜親自出席，象徵新北市在高齡照顧政策上邁入重要新里程碑。因應...

超過80萬長者的新北市率六都之先 高齡長照處今正式揭牌

新北市65歲以上長者逾80萬人，位居全國之冠，超高齡社會醫療與照顧需求日益提升，新北市率六都之先成立的「高齡長期照顧處」...

北市鄰里公園誰管？成「燙手山芋」 蔣萬安承諾協調區公所和公園處

台北市的鄰里公園，去年起從公園處移交給各區公所管理，台北市長蔣萬安上午在「與里長有約」座談，中山區里長抱怨公園綠地占地廣...

12強棒球賽帶動練球熱潮 消保官稽查新北6業者、3家保額不足要求改善

世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者，發現3家業者保險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。