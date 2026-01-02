北市鄰里公園誰管？成「燙手山芋」 蔣萬安承諾協調區公所和公園處

台北市的鄰里公園，去年起從公園處移交給各區公所管理，台北市長蔣萬安上午在「與里長有約」座談，中山區里長抱怨公園綠地占地廣，區公所移樹、清潔打掃等工作，都委外廠商處理，便宜行事，打掃馬虎，希望重回公園處管理；蔣萬安承諾會做協調。

台北市鄰里公園在前市長柯文哲任內移交給工務局公園處管理，但不少里長反映回歸區公所管理更有效率，去年4月工務局與民政局便達成共識，從去年起，將鄰里公園的業務，移交給民政局，由區公所管理。

中山區復華里長黃展輝指出，公園維護管理會遇到了天然災害和人為破壞，但移交給區公所管理是個慘痛教訓，之前颱風來襲，有些樹倒要扶正，或是剷除，區公所沒有專業人員，就便宜行事委外處理，結果樹倒該扶正、移除，沒有標準，廠商把樹通通砍掉，有的樹已經種了20 年、30年，非常可惜。

另外，他說，里內公園綠地近1萬2000平方公尺，委外清潔後，1人的工資1萬元，怎麼掃得好，都馬馬虎虎掃一掃就算了，最後還是得靠志工團和環保局協助。

公園處長藍舒凢表示，區公所已經有編列經費，市府也有提供區公所災害準備金，有250萬的額度可以運用。去年是業務、工作調整的第一年，還需要適應調整，雙方還有很多需要密切合作的地方。

蔣萬安表示，鄰里公園的業務，早期也是在區公所，後來移到公園處，又移回區公所，平均每10年大概會一次移轉，早年也有里長反應「公園處反應沒那麼快，要移到區公所」各有不同的意見。所以現在回到區公所，未來對區公所針對鄰里公園的經費預算，市府已經增加7300多萬元。