新竹小巨蛋孵蛋計畫啟動 高虹安：已有潛力場址

新竹市長高虹安昨在元旦升旗典禮宣布，市府將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展需求的多功能場館。高虹安今受訪進一步說明，目前市府已完成初步盤點與規畫，並已選定潛力場址，後續將待內部及專家會議定案後，再對外完整說明。

高虹安表示，「新竹小巨蛋」孵蛋計畫其實早在元旦前即已啟動，她在復職後便召集市府團隊展開內部會議，針對新竹市內多處可能場址進行詳盡盤點與評估，目前已有初步選定地點。不過場址與整體規畫仍需進一步的先期討論與專業評估，待室內會議與專家學者討論確認後，才會向市民報告，避免過早公布造成不必要的疑慮與不確定性。

高虹安指出，新竹小巨蛋的定位並非單一體育場館，而是朝向多功能空間發展，市府參考台北小巨蛋及台中「孵蛋」案例，規畫未來可承載國際級體育賽事、藝文表演與大型演唱會，同時也能滿足企業對大型會展與會議空間的需求。

針對場址規畫，高虹安透露，目前候選的地點蠻有潛力的，不僅空間寬廣，周邊停車條件良好，交通動線與人流疏散效率相對完善，對於未來可容納約1萬至1萬5千人的大型場館而言，在交通與停車規畫上較具優勢，也讓市府在安全與疏散評估上更為放心。

高虹安也指出，小巨蛋前期仍涉及土地徵收與相關行政程序，市府將待整體期程更為明確後，再對外完整說明。她強調，目前市府持續積極推動規畫作業，未來一旦有較明確的規畫內容，將透過正式記者會向市民清楚說明。