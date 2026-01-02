快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

聽新聞
0:00 / 0:00

12強棒球賽帶動練球熱潮 消保官稽查新北6業者、3家保額不足要求改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者。圖／新北市消保官提供
世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者。圖／新北市消保官提供

世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者，發現3家業者保險額度不足，已要求改善；1家有預收儲值費用，有鑒於全真瑜珈倒閉事件，已要求業者依照「商品（服務）禮券定型化契約」規定做後續改善。

⭐2025總回顧

消保官洪伯緯指出，本次專案針對業者「是否投保公共意外責任險」、「定型化契約條款」及「消防安全設備」等項目為重點查核。

依據「新北市消費場所應投保公共意外責任險之投保範圍及最低金額」公告，最低投保金額為每一個人身體傷亡600萬元、每一事故身體傷亡為1500萬元、每一事故財產損失300萬元，以及保險期間總保險金額為3800萬元。

洪伯緯表示，本次查核3家業者符合上述保額規定，另3家業者經體育局輔導後已完成改善，同時請業者將相關投保證明張貼於營業處所明顯處，供消費者參考。

其次，考量近期全真瑜珈倒閉事件，本次特別查核業者是否有預收課程費用及儲值費用，經查，業者多為單次現場收費或線上單次付費的情況，僅有1家業者有預收儲值費用，已請體育局輔導業者依照「商品（服務）禮券定型化契約」規定做後續改善。

另外在定型化契約中，有2家業者記載免責條款如「本場館僅提供場地供消費者使用，不負相關醫療賠償責任。」、「若因違規導致意外傷害，本館不負任何法律責任。」上述條款違反消費者保護法第10-1條規定情況，也由體育局輔導改正。最後在「消防安全設備」方面，消防局查核後全數符合規定。

消保官表示，在室內空間練習棒球時，多少會有被球打傷及球棒甩出受傷的風險，消費者在運動前除要做好各項基本防護措施時，也務必遵守業者各項場地使用規則，以維護運動安全。同時亦請業者主動加強場地各項安全標示並落實或提高公共意外責任險保額，除可以提供消費者及業者雙方的保障外，當面臨消費者主張場地欠缺安全性而請求損害賠償時，可降低財務上的壓力進而造成倒閉的風險。

洪伯緯也呼籲，其他經營室內體育場所得業者，務必主動依照公告規定積極投保公共意外責任險，並將投保證明主動懸掛於消費場所明顯處。

世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者。圖／新北市消保官提供
世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者。圖／新北市消保官提供
消保官公布新北6家業者稽查結果。圖／新北市消保官提供
消保官公布新北6家業者稽查結果。圖／新北市消保官提供

世界棒球12強 體育 運動

延伸閱讀

演唱會經濟不是「有場地就好」 學者點新北三大挑戰

新北演唱會經濟也要爆衝了？這處可容3.5萬人 已有藝人洽詢

新北捷運2025年運量創新高 安坑輕軌列車跨年助淡海輕軌疏運

100換200！新北商圈券元旦開跑 春節年貨市集登場

相關新聞

新竹小巨蛋孵蛋計畫啟動 高虹安：已有潛力場址

新竹市長高虹安昨在元旦升旗典禮宣布，市府將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展...

賴總統批彈劾浪費時間 蔣萬安：大罷免就不浪費時間？

台北市長蔣萬安與副市長林奕華上午到中山區，出席「市長與里長有約」，聽取里長建言並回應市政相關問題。蔣萬安表示今年台北市有...

整合長照資源單一窗口上路 新北高齡長期照顧處正式揭牌

新北市政府上午舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，由市長侯友宜親自出席，象徵新北市在高齡照顧政策上邁入重要新里程碑。因應...

超過80萬長者的新北市率六都之先 高齡長照處今正式揭牌

新北市65歲以上長者逾80萬人，位居全國之冠，超高齡社會醫療與照顧需求日益提升，新北市率六都之先成立的「高齡長期照顧處」...

北市鄰里公園誰管？成「燙手山芋」 蔣萬安承諾協調區公所和公園處

台北市的鄰里公園，去年起從公園處移交給各區公所管理，台北市長蔣萬安上午在「與里長有約」座談，中山區里長抱怨公園綠地占地廣...

12強棒球賽帶動練球熱潮 消保官稽查新北6業者、3家保額不足要求改善

世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者，發現3家業者保險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。