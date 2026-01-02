12強棒球賽帶動練球熱潮 消保官稽查新北6業者、3家保額不足要求改善

世界12強棒球錦標賽奪冠帶動棒球迷練球熱潮，新北市消保官與消防局、體育局人員稽查6家室內棒球練習場業者，發現3家業者保險額度不足，已要求改善；1家有預收儲值費用，有鑒於全真瑜珈倒閉事件，已要求業者依照「商品（服務）禮券定型化契約」規定做後續改善。

消保官洪伯緯指出，本次專案針對業者「是否投保公共意外責任險」、「定型化契約條款」及「消防安全設備」等項目為重點查核。

依據「新北市消費場所應投保公共意外責任險之投保範圍及最低金額」公告，最低投保金額為每一個人身體傷亡600萬元、每一事故身體傷亡為1500萬元、每一事故財產損失300萬元，以及保險期間總保險金額為3800萬元。

洪伯緯表示，本次查核3家業者符合上述保額規定，另3家業者經體育局輔導後已完成改善，同時請業者將相關投保證明張貼於營業處所明顯處，供消費者參考。

其次，考量近期全真瑜珈倒閉事件，本次特別查核業者是否有預收課程費用及儲值費用，經查，業者多為單次現場收費或線上單次付費的情況，僅有1家業者有預收儲值費用，已請體育局輔導業者依照「商品（服務）禮券定型化契約」規定做後續改善。

另外在定型化契約中，有2家業者記載免責條款如「本場館僅提供場地供消費者使用，不負相關醫療賠償責任。」、「若因違規導致意外傷害，本館不負任何法律責任。」上述條款違反消費者保護法第10-1條規定情況，也由體育局輔導改正。最後在「消防安全設備」方面，消防局查核後全數符合規定。

消保官表示，在室內空間練習棒球時，多少會有被球打傷及球棒甩出受傷的風險，消費者在運動前除要做好各項基本防護措施時，也務必遵守業者各項場地使用規則，以維護運動安全。同時亦請業者主動加強場地各項安全標示並落實或提高公共意外責任險保額，除可以提供消費者及業者雙方的保障外，當面臨消費者主張場地欠缺安全性而請求損害賠償時，可降低財務上的壓力進而造成倒閉的風險。