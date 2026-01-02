新年第一個工作日行程曝光 蔣萬安說理由：這是我的「起家厝」

台北市長蔣萬安2026年新年第一個工作日，安排的行程是在台北市中山區舉辦「市長與里長有約」。中山區也是蔣萬安選立委時的「本命區」他向出席的里長們說，會選中山區「因為這是我的起家厝啦」，萬安不忘初衷，還是原本當時里長們認識的萬安。

蔣萬安指出，媒體今天也問他，怎麼會選在2026年第一個工作日，就來跟中山區的里長見面？蔣萬安也說，很重要的一點是市政的推動，其實最重要是要回歸到民眾的身上，以民為本，一定要貼近民眾、貼近基層。所以去年就安排好，在工作日的第一天，就要和基層的里長們面對面溝通、交換意見，了解地方的需求。

蔣萬安說，算一算跟各位里長認識剛好是2015年，在10年前，一下子 10年過去了，如果里長們還記得，因為他第一次當選立委也是2016年1月投票，所以2015年那時候開始，在地方一直走，了解地方的事「都是里長教我的」大大小小的事情，一戶一戶、一家一家的拜訪，所以非常感念中山區的里長。

蔣萬安隨後也向各里長講述市府團隊過去3年，推動各項市政都有具體的成果。包括順利爭取到輝達（NVIDIA）落腳在台北，向全世界證明台北的實力，未來台北就是全球科技發展最重要的一顆引擎，對工作機會、產業的發展，不只台北，是台灣未來長遠發展都扮演關鍵的角色。