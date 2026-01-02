板橋第一運動場今年可望開演唱會 民代憂衝擊要求配套到位

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市板橋第一運動場今年可望有首場演唱會。記者葉德正／攝影
新北市板橋第一運動場今年可望有首場演唱會。記者葉德正／攝影

新北市衝演唱會經濟，板橋第一運動場渴望在今年開首場演唱會，渴望帶來相關經濟效益，但民代認為，人潮將對周邊衝擊，相關配套需事前做好準備不是事後檢討，相關成本不可轉嫁給公眾負擔。

新北市議員劉美芳說，演唱會經濟成為城市行銷與觀光帶動的重要策略，板橋第一運動場即將迎來首次大型活動，象徵新北市在場館多元使用上的新嘗試。然而演唱會不同於單純體育賽事，對場地承載、居民生活與城市治理的要求更高，市府不能只看到活動效益，卻忽略後續衝擊與配套責任。

劉美芳說，演唱會需鋪設臨時地板與大型設備，對天然草皮的壓力遠高於一般賽事，若缺乏明確規範，恐影響學校、社團與運動選手的既有使用權益。體育局應事前說明草皮承載標準、鋪設規範、修復期與經費來源，並落實使用者付費原則，避免活動結束後，修復成本轉嫁為公共負擔。

其次大型活動對周遭居民的影響不可忽視，包括交通壅塞、停車亂象、夜間噪音與收散場對生活安寧的衝擊，市府應在活動前即提出完整交通分流、人流管理、噪音技術控管與社區溝通機制，而非事後被動檢討，若未來有意常態性引入大型活動，也應理性評估伸縮屋頂等長期場館升級可行性。

新北市議員黃淑君說，樂見舉辦大型演唱會地方經濟發展與城市能見度，但同時強調，場館本質仍是體育設施，不能本末倒置。

黃淑君指出，板一場館看台、人行步道新整修，且有引以為傲的競技型草皮，都是重要公共設施，一旦頻繁舉辦大型活動，勢必對草皮與相關設施維護帶來壓力，要求體育局應事前提出完善的防護與維護規畫，確保場地在活動後仍能安全、正常使用，不能發生「演唱會辦完，卻無法進行正式比賽」的情況。

