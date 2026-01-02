快訊

瑞士酒吧跨年夜大火如「恐怖電影」 警證實40死百傷 疑蠟燭或煙火引發

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

聽新聞
0:00 / 0:00

新北演唱會經濟也要爆衝了？這處可容3.5萬人 已有藝人洽詢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市板橋第一運動場今年可望有首場演唱會。記者葉德正／攝影
新北市板橋第一運動場今年可望有首場演唱會。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋、小巨蛋還在孵蛋中，高雄、台北的演唱會經濟蓬勃發展，更帶進城市行銷效益，新北市想要急起直追，2024年開放可容納3.5萬人板橋第一運動場可開演唱會，但碰上2025世壯運與跑道、看台整修，遲遲無法實現，目前看台工程預計今年2月完工，新北體育局證實已有團體洽詢開演唱會事宜，首場演唱會今年可望成真；另文化局也證實評估在此舉辦相關活動中。

⭐2025總回顧

台北、高雄接連舉辦大型演唱會，台北大巨蛋啟用後去年創造逾94.5億觀光產值，吸引逾218萬人次造訪，帶來龐大商機與曝光度，但新北過去缺乏大型展演場地，大型演唱會幾乎都在外縣市，目前板橋小巨蛋正在招商中，大巨蛋預計今年中左右會完成評估選址，但要到可以使用，恐還要再等幾年。

板橋第一運動場可容納3萬5000人，過去五月天就曾在這裡舉辦過演唱會，是他們早期代表性的大型演唱會之一，陳奕迅也曾在此舉辦過，但當初因周邊住戶意見，2013年市府修訂出借辦法，不再出借供演唱會與選舉活動。

不過演唱會經濟熱絡，新北市體育局2024年修正「新北市政府所屬運動場館使用收費標準」，刪除不開放演唱會、造勢等活動規定，且非體育的「其他活動」將收取每場門票收入總額5％作為使用費。當時規定修正後，市府正在整修板一體育場跑道與看台，且碰上2025年世壯運，並沒有人團體申請。

體育局表示，看台預計今年2月底完工，整修項目包含看台裂縫修補、防水處理、面漆噴塗等，體育局也證實，已有團體接洽想在此舉辦相關活動，文化局有預計規畫演唱會中。

新北市文化局說，有關板橋第一運動場相關活動規畫，評估與討論場地使用的可能性中，而相關活動內容、形式及辦理時程，也尚在規畫與評估階段。

新北市板橋第一運動場今年可望有首場演唱會。記者葉德正／攝影
新北市板橋第一運動場今年可望有首場演唱會。記者葉德正／攝影

演唱會 體育

延伸閱讀

噓編娛論／把風險唱成藝術 蔡依林何以讓12萬人心甘情願被「吞沒」？

3600萬金豬吐鈔、10公尺懸浮劍「顫慄吞噬」蔡依林演唱會邏輯全顛覆！

元旦驚喜！蔡依林大巨蛋Day3開唱心情極佳 鬆口「加場」！　

新北捷運2025年運量創新高 安坑輕軌列車跨年助淡海輕軌疏運

相關新聞

新北演唱會經濟也要爆衝了？這處可容3.5萬人 已有藝人洽詢

新北大巨蛋、小巨蛋還在孵蛋中，高雄、台北的演唱會經濟蓬勃發展，更帶進城市行銷效益，新北市想要急起直追，2024年開放可容...

板橋第一運動場開辦演唱會 今年有望成真

隨台北大巨蛋的啟用，北市演唱會經濟去年破94億觀光產值，辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪。新北大小巨蛋仍在孵...

板橋第一運動場今年可望開演唱會 民代憂衝擊要求配套到位

新北市衝演唱會經濟，板橋第一運動場渴望在今年開首場演唱會，渴望帶來相關經濟效益，但民代認為，人潮將對周邊衝擊，相關配套需...

演唱會經濟不是「有場地就好」 學者點新北三大挑戰

看準近年台北、高雄演唱會經濟蓬勃發展，不僅帶動城市消費，也強化城市行銷，新北市板橋第一運動場今年可望舉辦大型演唱會。不過...

北市場館磁吸效應 學者：新北搶演唱會經濟要有配套

新北搶攻演唱會經濟，但台北已有大小巨蛋等成熟室內場館，恐怕出現「磁吸效應」，學者提醒，關鍵不在於「能不能辦」，而是否具備...

8千人參加元旦升旗 合唱「明天會更好」祝福新北

新北市府昨天在板橋435藝文特區馬卡龍草原舉辦元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，並且與市長侯友宜、市府團隊及現場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。