新北演唱會經濟也要爆衝了？這處可容3.5萬人 已有藝人洽詢

新北大巨蛋、小巨蛋還在孵蛋中，高雄、台北的演唱會經濟蓬勃發展，更帶進城市行銷效益，新北市想要急起直追，2024年開放可容納3.5萬人板橋第一運動場可開演唱會，但碰上2025世壯運與跑道、看台整修，遲遲無法實現，目前看台工程預計今年2月完工，新北體育局證實已有團體洽詢開演唱會事宜，首場演唱會今年可望成真；另文化局也證實評估在此舉辦相關活動中。

台北、高雄接連舉辦大型演唱會，台北大巨蛋啟用後去年創造逾94.5億觀光產值，吸引逾218萬人次造訪，帶來龐大商機與曝光度，但新北過去缺乏大型展演場地，大型演唱會幾乎都在外縣市，目前板橋小巨蛋正在招商中，大巨蛋預計今年中左右會完成評估選址，但要到可以使用，恐還要再等幾年。

板橋第一運動場可容納3萬5000人，過去五月天就曾在這裡舉辦過演唱會，是他們早期代表性的大型演唱會之一，陳奕迅也曾在此舉辦過，但當初因周邊住戶意見，2013年市府修訂出借辦法，不再出借供演唱會與選舉活動。

不過演唱會經濟熱絡，新北市體育局2024年修正「新北市政府所屬運動場館使用收費標準」，刪除不開放演唱會、造勢等活動規定，且非體育的「其他活動」將收取每場門票收入總額5％作為使用費。當時規定修正後，市府正在整修板一體育場跑道與看台，且碰上2025年世壯運，並沒有人團體申請。

體育局表示，看台預計今年2月底完工，整修項目包含看台裂縫修補、防水處理、面漆噴塗等，體育局也證實，已有團體接洽想在此舉辦相關活動，文化局有預計規畫演唱會中。