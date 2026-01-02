8千人參加元旦升旗 合唱「明天會更好」祝福新北

新北市府昨天在板橋435藝文特區馬卡龍草原舉辦元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，並且與市長侯友宜、市府團隊及現場超過8000位民眾齊聲合唱「明天會更好」及「再出發」，在正能量歌聲中迎接嶄新一年，為城市注入希望與祝福。

昨天雖下著小雨，但沒有澆熄民眾熱情，有三軍儀隊退伍弟兄協會操槍表演、新北國王隊啦啦隊熱舞。「退儀邦」及年僅10歲的小禮兵孫孫引領國旗進場，新北市少年合唱團領唱國歌及多首正能量歌曲。

侯友宜說，站在2026新年的起點，期盼中央與地方的領導人，多一分同理心，用行動回應人民的期待才能讓台灣更好。在新北市，也不分你我、不分立場，ㄧ起為這片土地做事、做出成績。

侯友宜表示，新北市這幾年公托已達128家、日照超過100處，軌道建設與淡江大橋陸續完成，城市一步一步向前。面對挑戰，只要不失去信心，就能再出發，只要團結同行，明天一定會更好。

民政局長林耀長表示，本次活動主題「新北好YOUNG doo doodoo」，邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴親子一同迎接新年，健走路線規畫「新海濕地」、「新月廣場」及位於新莊廟街的「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，沿途也設置有鯊魚寶寶拍照背板，許多大小朋友邊健走、邊拍照，大家都樂在其中。