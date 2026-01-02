北市場館磁吸效應 學者：新北搶演唱會經濟要有配套

新北搶攻演唱會經濟，但台北已有大小巨蛋等成熟室內場館，恐怕出現「磁吸效應」，學者提醒，關鍵不在於「能不能辦」，而是否具備足以與既有場館競爭的配套與條件，否則恐難形成長期產業動能。

義守大學財務金融學系教授李樑堅表示，新北人口具備一定消費潛力，但在演唱會市場中，北市已具備大小巨蛋等專業演唱會場館，新北屬於體育場型場地，在硬體條件與觀演體驗相對不利，加上整體消費能量北市較強勢，新北必須提出更具優勢的場地、卡司與交通配套等。

李樑堅指出，演唱會主辦方與藝人團隊在選擇場地時，會就場館設施、周邊配套與整體風險綜合評估，大型或高知名度的國內外演唱者，未必會優先選設施條件相對較弱的場地，會更審慎盤點投入資源與實際效益。

銘傳大學廣電系系主任杜聖聰指出，演唱會經濟核心不在單一活動，而在整體場域條件與城市配套。以高雄駁二為例，場域腹地充足、交通系統完整，外圍可透過捷運與鐵路銜接，有效承載大量人流；新北必須正視腹地不足、交通動線與人流疏散等結構性問題，否則即使成功引入人潮，也可能影響整體觀賞體驗。

杜聖聰提醒，演唱會與一般運動賽事在產業操作邏輯上差異極大，不能以「有場地就能辦」思維處理，還需考量演出等級、觀影體驗、天候因素及活動後修復成本。新北是否具備專業演唱會管理人才與長期規畫，將是能否在首都「磁吸效應」下站穩腳步的關鍵。