板橋第一運動場開辦演唱會 今年有望成真

隨台北大巨蛋的啟用，北市演唱會經濟去年破94億觀光產值，辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪。新北大小巨蛋仍在孵蛋中，但也要搶攻演唱會商機，將開放容納3.5萬人的板橋第一運動場，已有藝人團體接洽，今年有望辦首場演唱會。

台北大、小巨蛋優勢，吸引國內外巨星演出，包括南韓女團BABYMONSTER今明唱進台北小巨蛋，韓國唱片產業協會主辦的大型音樂頒獎典禮1月10日在大巨蛋舉行，屆時韓星雲集。另外，2月20日至25日天后江蕙在小巨蛋辦演唱會，韓團TWICE、i-dle3月也分別在大巨蛋登場。

相較北市蓬勃發展演唱會經濟，新北過去缺乏大型展演場地，大型演唱會幾乎都在外縣市，過去五月天、陳奕迅曾在板橋第一運動場辦演唱會，但當初因周邊住戶意見，2013年市府修訂出借辦法，不再出借供演唱會與選舉活動

不過新北體育局前年修正「新北市政府所屬運動場館使用收費標準」，刪除不開放演唱會、造勢等活動規定，且非體育的「其他活動」將收取每場門票收入總額5％作為使用費。

當時規定修正後，市府正在整修板一體育場跑道與看台，且碰上2025年世壯運，並沒有團體申請。

體育局表示，板一體育場看台預計今年2月底完工，整修項目包含看台裂縫修補、防水處理、面漆噴塗等，體育局也證實，已有團體接洽想在此舉辦相關活動，文化局預計規畫演唱會中。

議員劉美芳說，大型活動對周遭居民的影響不可忽視，包括交通壅塞、停車亂象、夜間噪音與收散場對生活安寧的衝擊，市府應在活動前即提出完整交通分流、人流管理、噪音技術控管與社區溝通機制，而非事後被動檢討。

議員黃淑君說，板一場館看台、人行步道新整修，且有引以為傲的競技型草皮，都是重要公共設施，一旦頻繁舉辦大型活動，勢必對草皮與相關設施維護帶來壓力，不能發生演唱會辦完，卻無法比賽情況。