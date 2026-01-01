新北捷運2025年運量創新高 安坑輕軌列車跨年助淡海輕軌疏運

新北捷運公司今天表示，統計至昨日跨年夜收班，2025年全年總運量突破3009萬人次，創公司營運以來新高，較2024年的2135萬人次成長逾4成。

三線環狀線、淡海與安坑輕軌成功抵抗天候影響，為紓解跨年尖峰人潮，安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車，也在尖峰時段投入淡海疏運，提升整體運能，協助旅客順利返家。

新北捷運公司分析，雖然12月31日跨年夜受東北季風與降雨影響，但民眾參與活動的熱情絲毫不減。淡海輕軌單日運量仍達到歷史次高的3.6萬人次，顯示淡海新市鎮生活圈成形及觀光活動的吸引力；環狀線發揮強大路網轉乘效益，單日疏運9萬人次；安坑輕軌則在通勤與接駁需求帶動下，單日運量達8千人次。

新北捷運指出，回顧2025年，環狀線雖受2024年震災影響，但在修復完成與班距優化後，運量呈現「V型反轉」，全年服務超過2204萬人次，是推動整體成長的主引擎。淡海輕軌受惠於淡北生活圈成形，全年運量穩定成長突破601萬人次；安坑輕軌亦展現營運成效，透過通勤向的「小資卡」推出與持續經營，全年運量站穩203萬人次大關，年增幅顯著。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，突破3000萬人次是重要的里程碑，感謝旅客的支持與信賴。展望2026年，將持續優化班距、提升服務品質，並透過更多元的行銷活動，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，打造更便利的新北捷運生活圈。