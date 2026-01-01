快訊

獨／去年突退群…寶傑離開「關鍵」一年將回鍋 談定3月進財經台

元旦驚喜！蔡依林大巨蛋Day3開唱心情極佳 嗨喊「有加場動力」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北捷運2025年運量創新高 安坑輕軌列車跨年助淡海輕軌疏運

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡海輕軌。聯合報系資料照
淡海輕軌。聯合報系資料照

新北捷運公司今天表示，統計至昨日跨年夜收班，2025年全年總運量突破3009萬人次，創公司營運以來新高，較2024年的2135萬人次成長逾4成。

⭐2025總回顧

三線環狀線、淡海與安坑輕軌成功抵抗天候影響，為紓解跨年尖峰人潮，安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車，也在尖峰時段投入淡海疏運，提升整體運能，協助旅客順利返家。

新北捷運公司分析，雖然12月31日跨年夜受東北季風與降雨影響，但民眾參與活動的熱情絲毫不減。淡海輕軌單日運量仍達到歷史次高的3.6萬人次，顯示淡海新市鎮生活圈成形及觀光活動的吸引力；環狀線發揮強大路網轉乘效益，單日疏運9萬人次；安坑輕軌則在通勤與接駁需求帶動下，單日運量達8千人次。

新北捷運指出，回顧2025年，環狀線雖受2024年震災影響，但在修復完成與班距優化後，運量呈現「V型反轉」，全年服務超過2204萬人次，是推動整體成長的主引擎。淡海輕軌受惠於淡北生活圈成形，全年運量穩定成長突破601萬人次；安坑輕軌亦展現營運成效，透過通勤向的「小資卡」推出與持續經營，全年運量站穩203萬人次大關，年增幅顯著。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，突破3000萬人次是重要的里程碑，感謝旅客的支持與信賴。展望2026年，將持續優化班距、提升服務品質，並透過更多元的行銷活動，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，打造更便利的新北捷運生活圈。

新北捷運 安坑輕軌 捷運公司

延伸閱讀

影／淡水男跨年酒駕撞死人肇逃「直奔機場想買票」 忘帶護照只好投案

北中南3地制霸 樂團帕拉斯PALLAS被封「最忙碌新人王」

新北家戶廚餘不分生熟 新制上路元旦起瀝乾就收

警局內倒數計時！「酒駕+毒駕」東部男北上跨年 引擎蓋撞凹被逮

相關新聞

蔣萬安公布6項北市元旦新制 搭車、騎車、敬老、行人友善都入列

台北市長蔣萬安今在臉書公布115年新制上路，元旦新制涵蓋長者福利、交通安全與停車秩序管理。蔣萬安表示，臺北隊持續回應市民...

新北捷運2025年運量創新高 安坑輕軌列車跨年助淡海輕軌疏運

新北捷運公司今天表示，統計至昨日跨年夜收班，2025年全年總運量突破3009萬人次，創公司營運以來新高，較2024年的2...

100換200！新北商圈券元旦開跑 春節年貨市集登場

迎接2026年嶄新開始，新北市經發局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動，首波攜手新北市商圈聯合發展協會，於元旦推出「...

新北捷運2025總運量破3千萬刷新歷史紀錄 跨年單日運量也創高

新北捷運表示，在淡水跨年活動、轉乘效益等助攻下，昨天跨年夜淡海輕軌、環狀線、安坑輕軌單日運量創高，2025年總運量突破3...

北市敬老卡再加碼！聯醫掛號費也可用 下月起可多乘計程車並能泡溫泉

北市老人已近60萬人佔總人口24%，為全國比例最高，敬老卡今年起也開放補助聯醫掛號費最高50點，目前已可使用12種運具、...

抗寒雨展熱情 林口元旦升旗吸引2000人參與

迎接中華民國115年元旦，新北市林口區今清晨7時在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮，儘管天候低溫、細雨綿綿，現場仍湧入近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。