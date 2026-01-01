天冷慎防一氧化碳中毒 北市更換燃氣熱水器補助起跑

快訊

中央社／ 台北1日電

受強烈大陸冷氣團影響，北台灣明天可能出現攝氏10度以下低溫。台北市消防局今天提醒，民眾於室內使用燃氣熱水器、瓦斯爐時要保持通風，另居家燃氣熱水器相關補助即起開放申請。

消防局發布新聞稿呼籲，民眾於室內使用燃氣熱水器、瓦斯爐等燃氣設備時，務必保持良好通風，像是開啟多扇門窗確保新鮮空氣流通，烹煮時開啟抽油煙機，並選用具有合格標章的燃氣設備，切勿於室內使用炭火烹煮，以免發生一氧化碳中毒風險。

此外，若民眾在室內突然出現頭暈、噁心嘔吐、呼吸或脈搏加快、四肢無力等症狀，消防局提醒，應高度警覺可能為一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備、打開門窗通風，並儘速撥打119求助，以確保自身及家人安全。

消防局提到，為降低居家一氧化碳中毒風險，凡北市民眾因家中燃氣熱水器設置不當，且經消防人員到府訪視判定當前設置的燃氣熱水器具有一氧化碳中毒潛勢者，即日起均可申請補助。

同時，符合資格者，每戶可補助新台幣3000元，低收入戶為6000元起。

消防局表示，補助對象須為居家燃氣熱水器安裝不當，且經消防人員評估確有一氧化碳中毒潛勢，需辦理遷移或更換熱水器者，僅限補助1次，住址與申請人身分證字號不得與歷年重複。

除此之外，民眾申請補助時，務必委由合格技術士施工，並依相關安裝規範設置，另須妥善保存購買發票、收據及安裝證明文件，以利後續補助申請。

一氧化碳中毒 燃氣 熱水器

