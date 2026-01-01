100換200！新北商圈券元旦開跑 春節年貨市集登場
迎接2026年嶄新開始，新北市經發局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動，首波攜手新北市商圈聯合發展協會，於元旦推出「新北商圈券」，民眾只要以100元即可購得價值200元的商圈券，擴大消費力道，為新年商圈買氣暖身。
經發局表示，此次商圈券活動自元旦起開放兌換，適用於新北市19個特色商圈，透過「100元換200元」的加倍優惠，鼓勵民眾在元旦及年節期間走訪商圈消費，將節慶人潮轉化為實質商機，帶動地方經濟。
經發局長盛筱蓉指出，配合普發現金1萬元政策，市府整合各局處資源推出系列優惠，讓民眾「買得有感、花得實惠」。首波主打的新北商圈券活動，盼能放大民眾消費效益，活絡在地商圈，讓年節假期成為帶動經濟的重要契機。
新北市商圈聯合發展協會理事長林淑芳表示，這次活動由各商圈夥伴共同合作，以「商圈團體戰」方式迎接2026年。除蘆洲商圈於1月2日、淡水商圈於1月4日發放外，其餘商圈皆於1月1日同步兌換。每組商圈券包含100元面額2張，每人限兌換2組，商圈券不找零，使用期限至2月22日止，適用店家與兌換資訊已公告於經發局官網。
經發局補充，除商圈券外，春節前夕也將推出多項消費亮點活動，包括1月31日至2月1日於中和四號公園舉辦的新北年貨市集，集結40攤新北在地美食與伴手禮業者，提供民眾一次購足的年節採買選擇。
此外，即日起至春節期間，新北多家賣場、飯店及觀光工廠也推出優惠方案，如福容大飯店「戀戀淡水」三天兩夜住房專案、宏匯廣場折扣優惠，以及聖瑪莉丹麥麵包莊園入園抽紅包等。春節期間走訪客家文化園區及烏來瀑布遊客中心，亦可獲得限量紅包與春聯，後續還有三重新北燈會、新北平溪天燈節等活動陸續登場，市府邀請民眾過年期間到新北走春、消費、享好康。
