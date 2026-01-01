新北家戶廚餘不分生熟 新制上路元旦起瀝乾就收

新北市環保局今天表示，配合中央禁止家戶廚餘養豬政策，自1日起家戶廚餘不再區分生、熟廚餘，只要瀝乾水分後，即可一併交付垃圾車清運，後續以多元再利用方式落實資源循環。

環保局指出，過去在非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運的家戶廚餘分為生、熟兩類，其中生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等方式再利用；熟廚餘則提供畜牧場作為養豬飼料。

隨中央政策調整，自民國115年起全面禁止家戶廚餘作為養豬飼料來源，因此新北市同步調整清運制度，家戶廚餘不再分類，統一以再利用為主要處理方向。

環保局循環資源科科長鄧筱光告訴中央社記者，民眾交付一般垃圾或廚餘時，仍須落實分類並確實瀝乾水分，若未符合規定，清潔隊得依法拒收；在多元再利用處理量能尚未完全到位前，部分廚餘將先經脫水減積後，再以焚化方式處理。

環保局表示，環境部將今年訂為緩衝期，除家戶及小吃攤廚餘禁止養豬外，其餘可交付畜牧場再利用的對象採正面表列，包括學校、國防部所屬軍事單位、法務部所屬矯正機關、團膳業者、連鎖便利商店、餐館業、百貨公司、超級市場、連鎖速食店、長期照護機構，以及食品與飲料製造業、果菜批發市場等。

環保局指出，於115年緩衝期間，畜牧場須符合裝設人工智慧物聯網（AIoT）設備、載運車輛裝設全球衛星定位系統（GPS），並取得再利用檢核資格，方可執行廚餘養豬相關作業。