新北家戶廚餘不分生熟 新制上路元旦起瀝乾就收

中央社／ 新北1日電

新北市環保局今天表示，配合中央禁止家戶廚餘養豬政策，自1日起家戶廚餘不再區分生、熟廚餘，只要瀝乾水分後，即可一併交付垃圾車清運，後續以多元再利用方式落實資源循環。

⭐2025總回顧

環保局指出，過去在非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運的家戶廚餘分為生、熟兩類，其中生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等方式再利用；熟廚餘則提供畜牧場作為養豬飼料。

隨中央政策調整，自民國115年起全面禁止家戶廚餘作為養豬飼料來源，因此新北市同步調整清運制度，家戶廚餘不再分類，統一以再利用為主要處理方向。

環保局循環資源科科長鄧筱光告訴中央社記者，民眾交付一般垃圾或廚餘時，仍須落實分類並確實瀝乾水分，若未符合規定，清潔隊得依法拒收；在多元再利用處理量能尚未完全到位前，部分廚餘將先經脫水減積後，再以焚化方式處理。

環保局表示，環境部將今年訂為緩衝期，除家戶及小吃攤廚餘禁止養豬外，其餘可交付畜牧場再利用的對象採正面表列，包括學校、國防部所屬軍事單位、法務部所屬矯正機關、團膳業者、連鎖便利商店、餐館業、百貨公司、超級市場、連鎖速食店、長期照護機構，以及食品與飲料製造業、果菜批發市場等。

環保局指出，於115年緩衝期間，畜牧場須符合裝設人工智慧物聯網（AIoT）設備、載運車輛裝設全球衛星定位系統（GPS），並取得再利用檢核資格，方可執行廚餘養豬相關作業。

廚餘 非洲豬瘟

相關新聞

蔣萬安公布6項北市元旦新制 搭車、騎車、敬老、行人友善都入列

台北市長蔣萬安今在臉書公布115年新制上路，元旦新制涵蓋長者福利、交通安全與停車秩序管理。蔣萬安表示，臺北隊持續回應市民...

100換200！新北商圈券元旦開跑 春節年貨市集登場

迎接2026年嶄新開始，新北市經發局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動，首波攜手新北市商圈聯合發展協會，於元旦推出「...

新北捷運2025總運量破3千萬刷新歷史紀錄 跨年單日運量也創高

新北捷運表示，在淡水跨年活動、轉乘效益等助攻下，昨天跨年夜淡海輕軌、環狀線、安坑輕軌單日運量創高，2025年總運量突破3...

北市敬老卡再加碼！聯醫掛號費也可用 下月起可多乘計程車並能泡溫泉

北市老人已近60萬人佔總人口24%，為全國比例最高，敬老卡今年起也開放補助聯醫掛號費最高50點，目前已可使用12種運具、...

抗寒雨展熱情 林口元旦升旗吸引2000人參與

迎接中華民國115年元旦，新北市林口區今清晨7時在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮，儘管天候低溫、細雨綿綿，現場仍湧入近...

台北市「演唱會經濟」將發威 今年1至3月有這些韓團、天后演唱會

隨著台北大巨蛋的啟用，演唱會成為風潮，統計台北市去年1月至年11月，舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造...

