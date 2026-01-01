肌萎勇者張孜維奪金鷹獎 克服限制展現生命力量

快訊

中央社／ 新北1日電

新北市立八里愛心教養院生張孜維獲全國身心障礙楷模「金鷹獎」，他自幼罹患肌肉萎縮症，仍突破身體限制不但攻讀博士班，還在世界帕運地板滾球賽為國爭光，日前到市府感恩33年的培育。

新北市社會局今天發布新聞訊息表示，張孜維5歲入住教養院，因行動受限，僅能以手指與腳趾微幅操控電動輪椅。就讀士林高中期間，院內師生每天清晨都會協助電話預約復康巴士，陪伴他完成學業，他始終記得這份情誼，視教養院如同自己的家。

張孜維不僅完成大學、研究所學業，目前就讀國立體育大學體育研究所博士班，並多次代表台灣參加亞洲及世界帕運地板滾球賽事。社會局指出，他在教練胡家榮量身打造的軌道與推桿訓練下，逐步展現潛能，並依賽事需求加強體能、戰術與心理訓練，穩定發揮實力。

張孜維曾赴香港、杜拜、日本及波蘭參賽。他回顧人生，最感念母親願意將他生下，讓他有機會體驗精彩人生。除運動外，他也持續精進學業，碩士就讀台北海洋科技大學海洋休閒觀光管理系，期盼未來結合專業回饋社會。

八里愛心教養院前院長謝鑫敏表示，張孜維為院內爭取多項榮耀，也是其他院生的榜樣；現任院長劉文湘指出，院生多以張孜維為學習對象。社會局長李美珍強調，張孜維不因身體限制而停下腳步，在生活、學業與運動上持續精進，展現身心障礙者的無限可能，是「用生命影響生命」的最佳典範。

