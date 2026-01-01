新北捷運2025總運量破3千萬刷新歷史紀錄 跨年單日運量也創高

快訊

中央社／ 新北1日電
圖為淡海輕軌。聯合報系資料照／記者葉德正攝影
新北捷運表示，在淡水跨年活動、轉乘效益等助攻下，昨天跨年夜淡海輕軌、環狀線、安坑輕軌單日運量創高，2025年總運量突破3009萬人次，也創下歷史新高。

⭐2025總回顧

新北捷運公司發布新聞稿，截至昨天跨年夜收班，新北捷運2025年全年度總運量突破3009萬人次創歷史新高，相較於2024年全年運量2135萬人次，成長幅度超過40%。

新北捷運表示，昨天跨年夜雖雨勢不斷，淡海輕軌單日運量仍達3.6萬人次，為歷史次高，顯示淡海新市鎮生活圈成形及觀光活動吸引力。環狀線則發揮轉乘效益，單日疏運9萬人次，加上安坑輕軌當天8000人次，3條線單日運量約13.5萬人次，也創下歷史新高。

新北捷運指出，為紓解跨年尖峰人潮，昨天特別將安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車，在最尖峰時刻投入疏運任務，提升運能。

回顧2025年，新北捷運表示，環狀線雖受2024年震災影響，但在修復完成與班距優化後，運量呈現V型反轉，全年服務超過2204萬人次。淡海輕軌受惠於淡北生活圈成形，全年運量突破601萬人次；安坑輕軌也推出通勤「小資卡」，全年運量站穩203萬人次，年增幅顯著。

新北捷運總經理吳國濟表示，突破3000萬人次是重要里程碑，將持續優化班距、提升品質，打造更便利的新北捷運生活圈。

