北市敬老卡再加碼！聯醫掛號費也可用 下月起可多乘計程車並能泡溫泉

北市老人已近60萬人佔總人口24%，為全國比例最高，敬老卡今年起也開放補助聯醫掛號費最高50點，目前已可使用12種運具、66個場館，範圍為全國之冠，社會局預告農曆年前也有加碼活動，目前已與幾家溫泉業者談妥未來可使用敬老卡泡溫泉、計程車補助也將加碼。

局長姚淑文表示，北市老人人口已占總人口24%，比例已為全國最高，在兼顧財政永續及各類服務對象資源衡平立場下，將陸續規畫各項新增措施，目前已可使用12種運具、66個場館，使用範圍已為全國之冠。

社會局表示，市府為維護長者健康，自2025年起敬老點數可扣抵中低收入及中低老津長者市立聯合醫院門診掛號費；而2026年1月起則擴大點數使用對象至一般長者，門診也由7處增加為21處。

可支付以下門診之掛號費，包含北市聯合醫院7大院區中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、松德、林森中醫昆明院區，14處院外門診部：大同、中山、信義、松山、大安、政大、士林、北投、中正、內湖、南港、萬華、市府醫務室、市議會，每次最高扣抵50點。

除了聯醫掛號費外，目前社會局也在規畫系列加碼活動，除了7月起從每月480點提升至600點外，預計農曆年前也會新增溫泉、計程車補助單趟從65點提高至85點優惠，持續擴增相關福利。