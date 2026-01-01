抗寒雨展熱情 林口元旦升旗吸引2000人參與

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今年升旗典禮由「林口阿姨」新北市議員蔡淑君（右）與竹林山觀音寺董事長蔡煌明擔任升旗手。圖／新北市議員蔡淑君提供
迎接中華民國115年元旦，新北市林口區今清晨7時在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮，儘管天候低溫、細雨綿綿，現場仍湧入近2000名民眾不畏風雨參與，許多民眾穿著雨衣、撐著雨傘到場，也有人特地從台北、桃園前來共襄盛舉，在國旗冉冉升起中迎接嶄新的一年。

今年升旗典禮由「林口阿姨」新北市議員蔡淑君與竹林山觀音寺董事長蔡煌明擔任升旗手，上千面國旗迎風飄揚，現場民眾齊唱國歌與國旗歌，氣勢磅礴，場面隆重。

林口元旦升旗活動源自2018年世大運期間「家家戶戶掛國旗」為台灣選手加油的行動，逐漸發展為林口區年度傳統活動，多年來由蔡淑君服務處與地方士紳薛理玉共同籌辦。今年活動於清晨7時開放入場，不少民眾6時多便已抵達會場等候。

為讓民眾在寒冷天氣中感受溫暖，主辦單位也準備暖心補給，現場由統皓食品提供御飯糰、好日子餐廳準備熱豆漿，並發送國旗環保提袋與磁鐵，大都會客運也贊助10支暖爐，陪伴民眾度過低溫約13度、飄著細雨的清晨。

雖然天氣不佳，參與民眾熱情不減，眾人手持小國旗揮舞，在嘹亮歌聲中注視國旗緩緩升起，場面溫馨感人。升旗結束後，民眾彼此互道新年快樂，有年輕人特地從台北到林口跨年後隔日一早參與升旗典禮，也有來自桃園楊梅的一家人北上參加活動，隨後再前往商場與特色公園，為新的一年注入滿滿元氣。

蔡淑君表示，林口元旦升旗典禮今年已邁入第八屆，看到現場許多家庭大手牽小手一同歡慶元旦、齊唱國歌與國旗歌，用國旗海迎接新年，令人相當感動。

林口區長鄭淑敏指出，在2026年元旦清晨齊聚林口，在國旗升起的時刻迎接充滿希望的新一年，期許新的一年區公所團隊持續努力，讓林口更安全、更便利、更宜居，也感謝里長與市民朋友為這片土地的付出，攜手打造更好的林口。

迎接115年元旦，新北市林口區今清晨7時在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮。圖／新北市議員蔡淑君提供
迎接115年元旦，新北市林口區今清晨7時在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮。圖／新北市議員蔡淑君提供
迎接115年元旦，新北市林口區今清晨7時在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮。圖／新北市議員蔡淑君提供
林口區長鄭淑敏也出席元旦升旗典禮。圖／新北市議員蔡淑君提供
今年升旗典禮由「林口阿姨」新北市議員蔡淑君（右）與竹林山觀音寺董事長蔡煌明擔任升旗手。圖／新北市議員蔡淑君提供
