台北市「演唱會經濟」將發威 今年1至3月有這些韓團、天后演唱會

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋帶動「演唱會經濟」，拉抬整體住房率。圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋帶動「演唱會經濟」，拉抬整體住房率。圖／聯合報系資料照片

隨著台北大巨蛋的啟用，演唱會成為風潮，統計台北市去年1月至年11月，舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造約94.5億元觀光產值。今年1至3月還有韓國天團、韓國金唱片頒獎典禮在台北舉行。

⭐2025總回顧

北市觀傳局指出，根據交通部觀光署數據推估，114年截至9月來台國外旅客達605萬7907人次，其中有514萬134人次造訪台北，穩居六都之首；北市旅宿業收入達476億元、住宿人次約1099萬人次、平均住用率66.41%，皆列六都第一。

即將在台北舉辦的演唱會，分別是明、後天BABYMONSTER在台北小巨蛋演出；另外，韓國唱片產業協會主辦的大型音樂頒獎典禮，1月10日在台北大巨蛋舉行，屆時韓星雲集。

另外，2月20日至25日，天后江蕙在台北小巨蛋舉辦演唱會，3月21日至22日，韓團TWICE演唱會在台北大巨蛋；i-dle也將在3月在台北大巨蛋登場。

觀傳局表示，今年各項觀光成果顯示，台北城市魅力顯著升溫，活動規模、旅遊數據或國際表現皆穩健成長；展望明年，多家國際知名品牌旅宿業者將陸續進駐，包括凱悅集團旗下Andaz 安達仕酒店與Park Hyatt 柏悅酒店落腳信義區，臺北大巨蛋旁洲際酒店，以及元利建設與Four Seasons四季酒店打造的豪華大型旅館將在明年完工，顯見業界高度看好台北觀光前景。

大巨蛋 演唱會 酒店

