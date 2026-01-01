新北市元旦升旗暨健走 侯友宜與民眾以正能量歌聲迎接新年

迎接民國115年，新北市政府1日於板橋435藝文特區舉辦元旦升旗暨健走活動，由新北市少年合唱團領唱國歌，新北市長侯友宜與市府團隊、民意代表，以及現場逾5,000位市民齊聲合唱〈明天會更好〉、〈再出發〉，用正能量的歌聲迎接嶄新一年，展現新北的活力與生命力。

侯友宜表示，升旗象徵對城市、國家與未來的共同承諾，也是在新年的開始，展現迎向美好未來的態度與決心。今年特別邀請新北市少年合唱團領唱〈明天會更好〉與〈再出發〉，以〈明天會更好〉象徵面對困難仍保持信心，藉〈再出發〉期許確立目標、團結前行，祝願2026年臺灣團結、新年平安、持續向前。

侯友宜回顧新北市114年的建設成果，包含公共托育及日照服務中心持續增加，軌道建設多線並進且逐步到位，重大交通建設如三鶯線、淡江大橋將於115年陸續通車，為城市發展創下重要里程碑。

侯友宜也提到，去年國際局勢動盪、社會挑戰嚴峻，臺灣內部的對立與衝突讓民眾感到不安與焦慮。他強調，人民最需要的是所有人能團結，期盼社會能多一分同理心、少一分政治衝突，以人民為出發點，共同以實際行動為這塊土地做事。

民政局說明，今年元旦升旗活動結合健走，以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，邀請超人氣卡通角色碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴親子迎接新年。健走路線規劃「新海濕地」、「新月廣場」及新莊廟街的「武聖廟」、「慈祐宮」等4處集章點，民眾可自行選擇路線，並與沿途設置的拍照背板合影留念。

民政局補充，市府也與新莊廟街商圈合作，民眾持集章卡至老順香餅店、阿瑞官粿店等指定合作店家消費，可享專屬優惠。健走活動之外，也邀請多組表演團體演出，結合童趣市集、新北嚴選商家、新北青農及特色文創攤位，讓民眾在逛市集、品嚐美食中，為新的一年揭開序幕。