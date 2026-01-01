新北元旦升旗8000人唱出力量 侯友宜：用歌聲為城市加油

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中，新北市長侯友宜（左）及副市長劉和然（右）與他合影。記者曾原信／攝影
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中，新北市長侯友宜（左）及副市長劉和然（右）與他合影。記者曾原信／攝影

新北市政府今天在板橋435藝文特區馬卡龍草原舉辦元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，並與市長侯友宜、市府團隊及現場超過8000位民眾齊聲合唱「明天會更好」及「再出發」，在正能量歌聲中迎接嶄新一年，為城市注入希望與祝福。

今天上午雖下著小雨，仍無法澆熄民眾熱情，藝文特區湧入不少人潮，暖場節目有三軍儀隊退伍弟兄協會精湛技巧的操槍表演，還有新北國王隊啦啦隊活力四射的熱舞演出，還有鯊魚寶寶在健身教練帶領下，與大小朋友一同跳健康操，現場歡笑聲不斷。

升旗典禮由「退儀邦」及年僅10歲的小禮兵孫孫引領國旗進場，俐落操槍與整齊畫一步伐，展現高度默契；隨後由新北市少年合唱團領唱國歌及多首正能量歌曲。

侯友宜說，升旗是對城市、對國家的承諾，站在2026新年的起點，期盼中央與地方的領導人，多一分同理心，用行動回應人民的期待才能讓台灣更好。在新北市，也不分你我、不分立場，ㄧ起為這片土地做事、做出成績。

侯友宜說，新北這幾年公托已達128家、日照超過100處，軌道建設與淡江大橋陸續完成，城市一步一步向前。面對挑戰，只要不失去信心，就能再出發；只要團結同行，明天一定會更好，盼望2026台灣團結、新年平安。

民政局長林耀長表示，本次活動主題「新北好YOUNG doo doodoo」，邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴親子一同迎接新年，健走路線規畫「新海濕地」、「新月廣場」及位於新莊廟街的「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾可依體力選擇路線，沿途也設置鯊魚寶寶拍照背板，許多大小朋友邊健走、邊拍照，樂在其中。

市府也結合新莊廟街商圈合作，民眾持集章卡至廟街指定合作店家消費，即可享有專屬優惠，包括老順香餅店、阿瑞官粿店等百年老店及在地美食等，今日都湧現人潮，還可到新莊武聖廟及慈祐宮祈福，領取開運金幣與平安符。

新北市長侯友宜（中）上午參加新北市元旦升旗典禮。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（中）上午參加新北市元旦升旗典禮。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜上午參加新北市元旦升旗典禮，侯友宜表示人民最不需要的是對立及內耗。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜上午參加新北市元旦升旗典禮，侯友宜表示人民最不需要的是對立及內耗。記者曾原信／攝影
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中。記者曾原信／攝影
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（上排右三）上午參加新北市元旦升旗典禮，副市長劉和然（上排右四）、新北市議員葉元之（上排左六）、民眾黨主席黃國昌（上排左五）等人一同向國旗敬禮。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（上排右三）上午參加新北市元旦升旗典禮，副市長劉和然（上排右四）、新北市議員葉元之（上排左六）、民眾黨主席黃國昌（上排左五）等人一同向國旗敬禮。記者曾原信／攝影

