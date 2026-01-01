任內最後一次元旦升旗 侯友宜：人民需要團結不是對立內耗

新北市今天舉行元旦升旗典禮，市長侯友宜致詞時表示，升旗不只是儀式，更是對城市、對國家未來的共同承諾，他也呼籲中央與地方、朝野政治人物少一些政治算計，多一分同理心，拿出為人民解決問題的行動力，人民需要團結，不是對立內耗。

侯友宜指出，回顧2025年全球局勢動盪、社會挑戰不斷，台灣內部的對立與衝突，也讓不少民眾感到不安與焦慮，在這樣的時刻，他深刻感受到人民最不需要的是對立與內耗，而是團結一致、共同面對問題的決心與行動，讓台灣更好，才是大家共同的盼望。

侯說，站在2026年新的起點，衷心期盼中央與地方、朝野所有領導人，都能為市民多想一點，少一些不必要的政治算計，用同理心與行動力回應人民的期待。

侯友宜也細數新北市近年施政成果，指出自己即將邁入市長任期最後一年，感謝市民的支持與託付，包括新北公共托育中心已達128家，即將突破130家，日間照顧中心也已達100家；重大建設方面，軌道建設持續推進，三鶯線今年一定通車，淡江大橋也將開放通行，未來新北軌道建設完成後，車站數與路網規模都將寫下歷史新頁。

侯友宜說，今天特別邀請新北市少年合唱團演唱「明天會更好」與「再出發」，象徵面對再大的困難與挑戰，都不應失去信心，只要訂下目標、團結前行，再出發永遠不嫌晚，他也以此祝福2026年台灣團結、新年平安。

侯友宜事後受訪被問到有沒有下一步計畫，侯友宜說，他最重要的是把握現在，新北市政建設不管是軌道、淡江大橋，及社會福利不斷的加碼帶給人民幸福，他最期盼的是新北市民一年比一年更好，把握當下、全力衝刺。