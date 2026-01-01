無畏寒雨！中原溜冰、自由車、路跑跨年 前進總統府元旦升旗

迎接2026新年，中原大學41年傳統不間斷，師生昨晚辦跨年倒數及煙火活動後，無畏風雨、低溫，隨即單車、直排輪及路跑34公里，前進總統府參加元旦升旗典禮，熱情迎向嶄新一年。

中原大學表示，今年跨年倒數及總統府元旦升旗活動有8所大專院校、147名師生參與，中原大學溜冰、單車休閒、路跑社團，緊急醫療救護社及企研所路跑社等團隊熱情投入，展現高度團隊合作精神，在挑戰體能極限的同時，也凝聚更深厚的向心力。

中原大學「跨年倒數暨元旦升旗活動」自1986年由田徑隊發起至今，已邁入第41個年頭。今年適逢中原大學創校70周年，這項活動更成為校慶系列中象徵年度開場與精神壓軸的重要盛事。為此，學校特別舉辦「踏冰逐風．騎慶70」授旗儀式，由副校長吳宗遠授旗、校牧馬育慧獻上祝禱，為社團隊伍送上祝福與守護。

課外活動指導組組長陳民樺說明，「跨年倒數暨元旦升旗」已成為中原人一年一度的重要傳統，不僅展現團隊凝聚力，也深化學生的使命感與榮譽感。此次活動橫跨桃園、新北與台北三地，主辦團隊事前即與沿路相關單位，密切協調交通管制與支援措施，並由具專業證照的緊急醫療救護社成員全程隨行，配備救護車戒護，全面守護每一位參與師生的安全。

物理系學生、單車社副協黃元俊分享，今年雖然參與人數不算最多，卻是他最深刻的一次經驗。活動前置作業面對租車、交管、人力協調等重重壓力，到出發前場勘陪著學弟騎行5小時，講解每個細節，看到大家始終全力投入、毫無怨言，讓他深刻感受到團隊力量。「這是單車社一年中規模最大、合作單位最多的活動，能與夥伴一起把事情撐起來，真的既熱血又感動」，他笑說，這次不只是完成一趟挑戰，更讓他意識到自己也能成為值得信賴的人。

溜冰社應數系二年級學生蘇威丞說，去年第一次以參與者加入元旦升旗路溜，過程雖辛苦、體力幾近極限，但沿途來自夥伴與民眾的支持讓他深受感動。今年以總協身分投入籌備，感謝學長姐指導與協助，也希望將這份珍貴經驗與精神持續傳承，讓傳統能一屆又一屆延續下去。

今年除學生社團積極投入，副校長吳宗遠、學務長金亭佑及課外活動指導組組長陳民樺也騎乘單車隨行，以行動力挺學生，展現中原大學溫暖、團結且充滿支持力量的校園文化。 中原大學師生跨年後前進總統府的隊伍出發前，在學校集合做好最後準備。圖／中原大學提供 副校長吳宗遠等人騎自行車與學生前往總統府。圖／中原大學提供 34公里對溜冰學生是體力、毅力的考驗。圖／中原大學提供