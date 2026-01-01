影／新北市府元旦升旗 侯友宜：人民不需要對立跟內耗

快訊

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
新北市長侯友宜（上排右三）上午參加新北市元旦升旗典禮，副市長劉和然（上排右四）、新北市議員葉元之（上排左六）、民眾黨主席黃國昌（上排左五）等人一同向國旗敬禮。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（上排右三）上午參加新北市元旦升旗典禮，副市長劉和然（上排右四）、新北市議員葉元之（上排左六）、民眾黨主席黃國昌（上排左五）等人一同向國旗敬禮。記者曾原信／攝影

新北市市長侯友宜上午前往板橋435藝文特區參加元旦升旗典禮，侯友宜致詞時表示，人民最需要的絕對不是對立跟內耗，需要解決問題的決心與行動，盼望中央與地方，朝跟野，不要充滿政治算計。

侯友宜指出，希望朝野地方與中央都能「為對方想一下」，並強調身為市長最後一年任期，過去已經讓新北市公托即將達到130家，日照中心也達到100家，軌道建設方面，三鶯線今年一定通車，未來十萬人就可享有一座車站，密度比首爾及東京高，因此打拚做事情才是最重要。

新北市長侯友宜（左）上午參加新北市元旦升旗典禮，並與民眾黨主席黃國昌（右）握手致意。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（左）上午參加新北市元旦升旗典禮，並與民眾黨主席黃國昌（右）握手致意。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（中）上午參加新北市元旦升旗典禮。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（中）上午參加新北市元旦升旗典禮。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜上午參加新北市元旦升旗典禮，侯友宜表示人民最不需要的是對立及內耗。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜上午參加新北市元旦升旗典禮，侯友宜表示人民最不需要的是對立及內耗。記者曾原信／攝影
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中。記者曾原信／攝影
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中。記者曾原信／攝影
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中，新北市長侯友宜（左）及副市長劉和然（右）與他合影。記者曾原信／攝影
新北市元旦升旗上午於板橋435藝文特區舉行，儀隊表演時，有小朋友也加入其中，新北市長侯友宜（左）及副市長劉和然（右）與他合影。記者曾原信／攝影

