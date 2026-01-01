交通業務一把抓！台東縣府成立「交通及養護工程處」

因應縣內交通業務量持續成長，台東縣政府配合組織專業分工調整，今成立「交通及養護工程處」，整合原本分散在建設處、交通及觀光發展處的相關業務，未來交通規畫、工程建設到道路養護，將由單一專責單位統籌，盼強化交通專業量能，回應日益多元的用路需求。

縣長饒慶鈴指出，近年隨著觀光人潮增加、生活型態與用路習慣改變，交通業務早已不再只是鋪路、蓋橋，還涵蓋交通安全、動線規畫、管理方式及後續維護等面向，工作內容愈來愈複雜。縣府依循「地方行政機關組織準則」設立交通及養護工程處，希望透過專責單位整合，讓政策推動更有效率。

新成立的交通及養護工程處，由原文化處副處長劉俊毅陞任處長，副處長則由原建設處副處長馬志安擔任。縣府表示，2人在學經歷與行政實務上均具備完整歷練，能穩定銜接新單位運作。劉俊毅也表示，上任後將優先持續推動人本交通理念，並強化停車場及相關工程的規畫與管理。