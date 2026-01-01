北市跨年演唱會人潮不及去年？台北捷運量數字可供參考

台北捷運今天凌晨2時順利完成跨年疏運任務，總計自去年12月31日上午6時至今年1月1日上午6時，捷運全系統運量為304萬餘人次，相較去年同時近313萬人次，減少9萬多人。

為疏散人潮，北捷今年延續松山新店線優惠措施及「跨年搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆」的乘車策略，鼓勵民眾於大巨蛋演唱會與跨年散場後，前往南京三民站、台北小巨蛋站搭車，可享不限站數當趟車資免費的搭乘優惠。許多民眾陸續步行至南京三民站或台北小巨蛋站，無須等候即可進站搭車，疏運順利。

據統計，去年12月31日晚上10時30分至今年1月1日上午6時，南京三民站與台北小巨蛋站共有約1.1萬張電子票證刷進、發出1500多張單程票。南京三民站跨年進站約8500人次，相較民國113年跨年同時段，增加約2100多人次；台北小巨蛋站進站約4400人次，相較113年跨年同時段增加近600人次，有效達到分線分站目的。

北捷指出，今年全系統共投入服務人力近2900人，引導旅客動線、月台警戒、車站巡檢，必要時配合車站執行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，以及電扶梯管制、車站閘門服務、車票販售與維護秩序等工作，讓旅客平安回家。