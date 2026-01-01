快訊

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

台北跨年活動維安升級 蔣萬安：讓城市持續安全 市民平安回家

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前右二）與台北市議會議長戴錫欽（前左二）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，與民眾一起唱國歌升旗。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（前右二）與台北市議會議長戴錫欽（前左二）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，與民眾一起唱國歌升旗。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安與台北市議會議長戴錫欽率同市府局處首長團隊上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，以路跑迎接新年，健康開啟新年度。蔣萬安並與參與路跑活動的3千位民眾，一起唱國歌升旗，隨即也一同做暖身操並為路跑鳴槍，在賽道旁向民眾揮手致意。最後蔣萬安也來到喝鮮奶攤位，親自為台北市學齡兒童發送鮮奶。

⭐2025總回顧

日前台北車站與中山站附近發生隨機攻擊事件，北市跨年晚會市府加強維安，民眾進入舞台區前都要安檢。對此蔣萬安受訪時感謝民眾的體諒，表示維安升級對包括入場前的相關安檢一切都非常的順利，市民非常的配合有序的進場。蔣萬安也同時特別感謝警察同仁以及消防局同仁，還有衛生、社會、資訊、交通等相關局處同仁，確保了所有前來的民眾安全。蔣萬安也表示，接下來的年貨大街、春節會站穩腳步，讓這個城市持續安全，讓市民開心出門平安回家。

台北市長蔣萬安（右二）與台北市議會議長戴錫欽（右一）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」。蔣萬安並與參與路跑活動的3千位民眾一同合影、為路跑鳴槍。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右二）與台北市議會議長戴錫欽（右一）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」。蔣萬安並與參與路跑活動的3千位民眾一同合影、為路跑鳴槍。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「台北市115年元旦升旗路跑」，為與參與路跑活動的3千位民眾進行鳴槍起跑儀式。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「台北市115年元旦升旗路跑」，為與參與路跑活動的3千位民眾進行鳴槍起跑儀式。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「台北市115年元旦升旗路跑」，與參與路跑的民眾一同做暖身操。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「台北市115年元旦升旗路跑」，與參與路跑的民眾一同做暖身操。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安率同市府局處所首長團隊上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，活動中蔣萬安也來到喝鮮奶攤位，親自為台北市學齡兒童發送鮮奶。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安率同市府局處所首長團隊上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，活動中蔣萬安也來到喝鮮奶攤位，親自為台北市學齡兒童發送鮮奶。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「台北市115年元旦升旗路跑」，特別感謝警察同仁以及消防局同仁，還有衛生、社會、資訊、交通等相關局處同仁，確保了參加跨年活動的民眾安全。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「台北市115年元旦升旗路跑」，特別感謝警察同仁以及消防局同仁，還有衛生、社會、資訊、交通等相關局處同仁，確保了參加跨年活動的民眾安全。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，與民眾一起唱國歌升旗。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）率同市府局處所首長團隊，上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，與民眾一起唱國歌升旗。記者黃義書／攝影

蔣萬安 路跑

延伸閱讀

元旦致詞 蔣萬安：帶領城市不斷往前進步就像一場馬拉松

被問昨晚跨年、今早路跑「體力狀況如何？」蔣萬安反應曝光

邁入2026！蔣萬安曝2025關鍵年：台北成全球科技最強心臟

台北101跨年夜三重挑戰...蔣萬安下令：最高標準確保萬無一失

相關新聞

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當...

北市跨年演唱會人潮不及去年？台北捷運量數字可供參考

台北捷運今天凌晨2時順利完成跨年疏運任務，總計自去年12月31日上午6時至今年1月1日上午6時，捷運全系統運量為304萬...

台北跨年活動維安升級 蔣萬安：讓城市持續安全 市民平安回家

台北市長蔣萬安與台北市議會議長戴錫欽率同市府局處首長團隊上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，以路跑迎接新年，健康...

廢棄微型電動二輪車回收遭拒？環保局曝這2種回收方式

微型電動二輪車逐年增加，北市議員張文潔指出，民眾陳情若要回收微型電動二輪車，環保局會要求民眾自行將車體分解後再個別回收，...

元旦致詞 蔣萬安：帶領城市不斷往前進步就像一場馬拉松

台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動致詞指出，很多朋友問「市長，你會不會很累？我說不會」其實帶領城市不斷的往前進步，就...

被問昨晚跨年、今早路跑「體力狀況如何？」蔣萬安反應曝光

台北市長蔣萬安上午參加民國115年元旦升旗路跑活動，媒體問他體力狀況如何？他笑說，今天狀況一直都很好，每一年都是參加完跨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。