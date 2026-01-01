台北跨年活動維安升級 蔣萬安：讓城市持續安全 市民平安回家
台北市長蔣萬安與台北市議會議長戴錫欽率同市府局處首長團隊上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，以路跑迎接新年，健康開啟新年度。蔣萬安並與參與路跑活動的3千位民眾，一起唱國歌升旗，隨即也一同做暖身操並為路跑鳴槍，在賽道旁向民眾揮手致意。最後蔣萬安也來到喝鮮奶攤位，親自為台北市學齡兒童發送鮮奶。
日前台北車站與中山站附近發生隨機攻擊事件，北市跨年晚會市府加強維安，民眾進入舞台區前都要安檢。對此蔣萬安受訪時感謝民眾的體諒，表示維安升級對包括入場前的相關安檢一切都非常的順利，市民非常的配合有序的進場。蔣萬安也同時特別感謝警察同仁以及消防局同仁，還有衛生、社會、資訊、交通等相關局處同仁，確保了所有前來的民眾安全。蔣萬安也表示，接下來的年貨大街、春節會站穩腳步，讓這個城市持續安全，讓市民開心出門平安回家。
