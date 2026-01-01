2026年元旦 高虹安宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫

新竹市府今天上午於市府前廣場舉辦元旦升旗典禮。市長高虹安致詞時宣布，今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖，為城市發展注入嶄新動能。新的一年，她將與市府團隊繼續並肩，用行動說話，把每一分承諾做到位。

「新竹值得擁有一座國際級的生活地標！」高虹安說，2026年的第一天，她與市民齊聚府前廣場參與升旗典禮，深刻感受到城市的團結與力量。新竹是一座年輕、充滿創新能量的科技城市，但長期缺乏可承載大型活動的指標性場館，未來的小巨蛋將是一座具備國際賽事、大型演唱會、全民運動，並支援科技產業會展功能的「多功能場館」。

高虹安今細數市府施政成效，她說，過去這三年，市府努力打造「安居科技城」，當初她競選市長時承諾的政見，達成率已經超過八成，且平均每兩天就有一項公共工程開工或完工。

教育部分，市府推動學區檢討、擴校增班、校校均質化，也創立新竹市第一所，也是全國第二所的數位實驗高中，並推動智慧校園政策；校園空間上更完成15棟校舍、2棟活動中心增改建，改善12處體育場館、8校操場、18校教學空間及25校大型集會場所冷氣設備，並強化通學安全，改善28校通學步道，全面守護孩子的學習環境。

交通上，市府成功改善518處易肇事路口，完成2萬公尺人行道設置，成功讓每十萬人口的交通事故發生率降低 11.1%。期間，市府也開闢包含關新路、慈濟路、慈祥路等7條新道路段，民眾期盼已久的光埔空橋，慈雲路2至5號工程進度已過半，民間捐建的5座也陸續動工。

社會福利面，高虹安指出，市府持續推動「社福再升級」，使敬老卡、愛心卡三年來不僅變得更好用，點數也增加，今天起更正式開放代買服務；今年也規畫發放1萬元「愛老津貼」，並擴大假牙補助。為支持年輕家庭，市府將育兒津貼每月加碼1000元，公立托育名額也倍增，最重要的是，面對物價壓力，市府站在第一線，農曆年前，每位市民（包含新生兒）都將領到5000元消費金，讓大家過個好年。

市府在拚建設、顧民生的同時，更嚴守財政紀律，三年來已減債83億元，每位市民平均負債自2萬多元，大幅降至3816元，新竹市正穩健邁向「零負債」城市。