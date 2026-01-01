聽新聞
0:00 / 0:00
元旦致詞 蔣萬安：帶領城市不斷往前進步就像一場馬拉松
台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動致詞指出，很多朋友問「市長，你會不會很累？我說不會」其實帶領城市不斷的往前進步，就像一場馬拉松重點不在於一開始衝多快，而是要非常的穩健持久，會和台北隊繼續帶領台北市和市民往前大步邁進。
⭐2025總回顧
蔣萬安說，2026年的第一個早晨，非常高興，跟大家一起見面，在新的一年第一天，齊聚在市府廣場前參加升旗典禮，慶祝中華民國115年元旦同時，也透過路跑在路上盡情的揮汗，相信這是迎接嶄新的一年最好的方式之一。
蔣萬安表示，今年有許多的政策陸續上路，包括今年第一季捷運6線齊發，信義東延段將在第一季正式通車；「生生喝鮮奶」，今年度也會擴大到國中生。
另外，蔣萬安說，北市的第二運動中心，特色運動館也將陸續的完工啟用，還有大家非常期待全球AI龍頭輝達正式落腳台北，也將在今年正式簽約，並且正式動工，台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言