快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

聽新聞
0:00 / 0:00

元旦致詞 蔣萬安：帶領城市不斷往前進步就像一場馬拉松

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動致詞指出，很多朋友問「市長，你會不會很累？我說不會」其實帶領城市不斷的往前進步，就像一場馬拉松重點不在於一開始衝多快，而是要非常的穩健持久，會和台北隊繼續帶領台北市和市民往前大步邁進。

⭐2025總回顧

蔣萬安說，2026年的第一個早晨，非常高興，跟大家一起見面，在新的一年第一天，齊聚在市府廣場前參加升旗典禮，慶祝中華民國115年元旦同時，也透過路跑在路上盡情的揮汗，相信這是迎接嶄新的一年最好的方式之一。

蔣萬安表示，今年有許多的政策陸續上路，包括今年第一季捷運6線齊發，信義東延段將在第一季正式通車；「生生喝鮮奶」，今年度也會擴大到國中生。

另外，蔣萬安說，北市的第二運動中心，特色運動館也將陸續的完工啟用，還有大家非常期待全球AI龍頭輝達正式落腳台北，也將在今年正式簽約，並且正式動工，台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎。

台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動。圖／台北市府提供
台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動。圖／台北市府提供

蔣萬安 運動中心

延伸閱讀

被問昨晚跨年、今早路跑「體力狀況如何？」蔣萬安反應曝光

邁入2026！蔣萬安曝2025關鍵年：台北成全球科技最強心臟

台北101跨年夜三重挑戰...蔣萬安下令：最高標準確保萬無一失

【重磅快評】王世堅進化2.0版 賴清德成國民黨最好禮物？

相關新聞

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當...

台北跨年活動維安升級 蔣萬安：讓城市持續安全 市民平安回家

台北市長蔣萬安與台北市議會議長戴錫欽率同市府局處首長團隊上午一同出席「台北市115年元旦升旗路跑」，以路跑迎接新年，健康...

2026年元旦 高虹安宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫

新竹市府今天上午於市府前廣場舉辦元旦升旗典禮。市長高虹安致詞時宣布，今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國...

廢棄微型電動二輪車回收遭拒？環保局曝這2種回收方式

微型電動二輪車逐年增加，北市議員張文潔指出，民眾陳情若要回收微型電動二輪車，環保局會要求民眾自行將車體分解後再個別回收，...

元旦致詞 蔣萬安：帶領城市不斷往前進步就像一場馬拉松

台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動致詞指出，很多朋友問「市長，你會不會很累？我說不會」其實帶領城市不斷的往前進步，就...

被問昨晚跨年、今早路跑「體力狀況如何？」蔣萬安反應曝光

台北市長蔣萬安上午參加民國115年元旦升旗路跑活動，媒體問他體力狀況如何？他笑說，今天狀況一直都很好，每一年都是參加完跨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。