元旦致詞 蔣萬安：帶領城市不斷往前進步就像一場馬拉松

台北市長蔣萬安今早參加元旦升旗路跑活動致詞指出，很多朋友問「市長，你會不會很累？我說不會」其實帶領城市不斷的往前進步，就像一場馬拉松重點不在於一開始衝多快，而是要非常的穩健持久，會和台北隊繼續帶領台北市和市民往前大步邁進。

蔣萬安說，2026年的第一個早晨，非常高興，跟大家一起見面，在新的一年第一天，齊聚在市府廣場前參加升旗典禮，慶祝中華民國115年元旦同時，也透過路跑在路上盡情的揮汗，相信這是迎接嶄新的一年最好的方式之一。

蔣萬安表示，今年有許多的政策陸續上路，包括今年第一季捷運6線齊發，信義東延段將在第一季正式通車；「生生喝鮮奶」，今年度也會擴大到國中生。