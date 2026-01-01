被問昨晚跨年、今早路跑「體力狀況如何？」蔣萬安反應曝光

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加115年元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加115年元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午參加民國115年元旦升旗路跑活動，媒體問他體力狀況如何？他笑說，今天狀況一直都很好，每一年都是參加完跨年晚會之後，第二天接著升旗，今天因為下雨、天氣也比較冷，「二寶」、「三寶」還在被窩裡面，沒有把孩子吵醒。

⭐2025總回顧

對於北市跨年晚會維安升級，蔣萬安說，非常感謝所有市民，以及前來參加昨天跨年晚會的所有民眾、大家的體諒，因為這一次的維安升級，包括入場前的安檢，一切都非常地順利，市民非常地配合，都非常有序地進場。

蔣萬安指出，整個活動當中，要特別感謝市府各局處，特別最辛苦的警察，以及消防局人員，包括衛生、社會、資訊、交通等各單位，總共出動了7234人，不管是進駐在指揮中心，或是在現場各個區域，也派出了無人機監控，就是要確保所有前來的民眾安全。

蔣萬安表示，這一次整個活動能夠圓滿順利，也要再次地感謝所有人員，也包括散場後環保局、清潔隊的夥伴，大家很快速地將整個環境復原、清理乾淨，在幾個小時之後的升旗以及路跑能夠順利地舉行。

蔣萬安表示，希望能夠持續不斷地努力，市府也會透過滾動式檢討、精進各項的安全工作，接下來還有很多大型的活動，包括年貨大街、包括燈節，市府都會一步步踩穩腳步，讓這座城市持續地安全，讓市民都開心地出門、平安地回家。

台北市長蔣萬安上午參加115年元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加115年元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加115年元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加115年元旦升旗路跑活動。記者楊正海／攝影

