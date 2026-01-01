聽新聞
新政上路！北市「這些路段」成空品維護區 沒獲標章行駛可開罰6萬
為達到2030年北市道路皆為空氣品質維護區，今年起第四期空品維護區將正式上路，包含南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路，東至復興南北路）東西向車道，相關車輛需完成檢測獲得標章才可上路，初期將先採勸導，7月1日起主動告發，最高可罰6萬元。
北市於2021年起陸續畫設施行空品維護區，主要管制對象為未取得優級自主管理標章的柴油大客貨車及小貨車、未完成當年度定期檢測的機車、未取得施工機具清潔排放自主管理標章的施工機具。
環保局指出，管制後空品維護區內柴油車自主管理標章取得率由75%提升至99%，機車定檢率也從78%提升至99%，根據前3期空維區空氣品質監測結果顯示，細懸浮微粒（PM2.5）改善最高為21%，顯見空品維護區管制政策的推動，確能有效改善空氣品質。
環保局表示，目前已公告畫設第四期空氣品質維護區，即日起進入南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路，東至復興南北路）東西向車道的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，施工機具應取得施工機具清潔排放自主管理標章，現階段先寄送勸導單，7月1日起，違規車主將直接取締告發，違反者處500元至6萬元罰鍰。
環保局強調，範圍涵蓋了7所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制高汙染車輛，可有效維護通勤族及單車族呼吸健康外，也符合空品維護區立法精神，目前已大安區為全國首例的行政區型空氣品質維護示範區，分兩階段實施，預計明年上路，持續朝2030全台空氣品質維護區目標邁進。
