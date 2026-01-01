1小時內完成跨年晚會垃圾清運 北市逾700名清潔員清掉10.8公噸

跨年晚會結束，北市環保局指出，共動員716名清潔人力，處理大量人潮所衍生的廢棄物，經統計共清理出一般垃圾10.8公噸，資源回收5.7公噸，較往年低，另有亂丟煙蒂7件，在活動一小時內完成清運。

環保局表示，因應此次跨年活動，共出動26部清潔車輛、8部拖車式流動廁所及設置66處資源回收站，共放置264個大型垃圾桶，活動延續「低碳、減廢、節能」的環保主軸，成效明顯。

環保局表示，多數民眾主動使用大眾運輸、自備環保杯與環保餐具，主動垃圾減量與資源回收。與往年相比，今年晚會後場地垃圾量明顯下降，散落廢棄物也大幅減少，顯示市民的環境意識逐年提升，跨年活動共清運一般垃圾10.8公噸，資源回收5.7公噸。

此外，動現場告發亂丟菸蒂等違規行為共計7件；另當日並無接獲活動擴音設施噪音陳情案件。