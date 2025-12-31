北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次
北市跨年落幕，不過今天天氣不好，晚上降雨不斷，人潮似乎沒有去年多，加上大巨蛋蔡依林演唱會在未跨年前就已經結束，北捷整體疏散狀況也相當順暢，根據統計截至凌晨2時北捷全線總運量約297.7萬人次，較去年減少。
⭐2025總回顧
北捷統計，在今天跨年凌晨0時前，捷運全線總運量約275.6萬人次，較去年跨年平均運量減少約0.1萬，市政府周邊4站市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站從16時至24時，運量約22.2萬人次，較去年跨年同時段運量減少約5.6萬人次。
在煙火結束後，民眾也陸續從會場疏散，實際觀察，人潮大約從12時30分往市府站移動，不過由於下雨天似乎周邊人流沒有預期來得多，捷運站外「潮天團」也透過有獎徵答、唱歌舒緩排隊人潮情緒。
北捷最終統計，凌晨2時完成疏運，捷運全線總運量約292.7萬人次，較去年減少約2.5萬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言