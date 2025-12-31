北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市跨年落幕，不過今天天氣不好，晚上降雨不斷，人潮似乎沒有去年多，加上大巨蛋蔡依林演唱會在未跨年前就已經結束，疏散狀況還算順暢。記者洪子凱／攝影
北市跨年落幕，不過今天天氣不好，晚上降雨不斷，人潮似乎沒有去年多，加上大巨蛋蔡依林演唱會在未跨年前就已經結束，疏散狀況還算順暢。記者洪子凱／攝影

北市跨年落幕，不過今天天氣不好，晚上降雨不斷，人潮似乎沒有去年多，加上大巨蛋蔡依林演唱會在未跨年前就已經結束，北捷整體疏散狀況也相當順暢，根據統計截至凌晨2時北捷全線總運量約297.7萬人次，較去年減少。

⭐2025總回顧

北捷統計，在今天跨年凌晨0時前，捷運全線總運量約275.6萬人次，較去年跨年平均運量減少約0.1萬，市政府周邊4站市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站從16時至24時，運量約22.2萬人次，較去年跨年同時段運量減少約5.6萬人次。

在煙火結束後，民眾也陸續從會場疏散，實際觀察，人潮大約從12時30分往市府站移動，不過由於下雨天似乎周邊人流沒有預期來得多，捷運站外「潮天團」也透過有獎徵答、唱歌舒緩排隊人潮情緒。

北捷最終統計，凌晨2時完成疏運，捷運全線總運量約292.7萬人次，較去年減少約2.5萬。

台北101跨年煙火在細雨中綻放360秒，為2026年展開璀璨的新頁。記者林澔一／攝影
台北101跨年煙火在細雨中綻放360秒，為2026年展開璀璨的新頁。記者林澔一／攝影

跨年 北捷

延伸閱讀

不畏隨機攻擊陰影...北市跨年湧20萬人潮看101煙火

北市跨年加強維安 大巴士封路防車輛衝撞

跨年不是只看演唱會！農禪寺2800人誦經、唱偈 點亮金剛經牆破無明煩惱

北市隨機攻擊事件後 教部籲學生跨年活動提高警覺

相關新聞

不畏隨機攻擊陰影...北市跨年湧20萬人潮看101煙火

北市府跨年，儘管天公不作美下雨天，加上非假日，還是湧入20萬人潮，擠進北市府前廣場周邊，一同跨年倒數，邁入2026。儘管...

萬人倒數、煙火跨河綻放 淡水、八里近9萬人迎新年

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」今晚間在淡水、八里雙主場登場，淡水漁人碼頭、淡水老街一帶與八里河岸湧入大批...

北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

北市跨年落幕，不過今天天氣不好，晚上降雨不斷，人潮似乎沒有去年多，加上大巨蛋蔡依林演唱會在未跨年前就已經結束，北捷整體疏...

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當...

邁入2026！蔣萬安曝2025關鍵年：台北成全球科技最強心臟

今天跨年夜，台北市長蔣萬安晚間11點50分現身，與跨年晚會壓軸韓流女團KARA一同陪民眾倒數，蔣萬安致詞時說，2025對...

閃耀新北跨河煙火 照亮淡江大橋

新北年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」昨晚在淡水、八里雙主場登場，淡水漁人碼頭、淡水老街一帶與八里河岸下午便湧現人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。