北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

北市跨年落幕，不過今天天氣不好，晚上降雨不斷，人潮似乎沒有去年多，加上大巨蛋蔡依林演唱會在未跨年前就已經結束，北捷整體疏散狀況也相當順暢，根據統計截至凌晨2時北捷全線總運量約297.7萬人次，較去年減少。

北捷統計，在今天跨年凌晨0時前，捷運全線總運量約275.6萬人次，較去年跨年平均運量減少約0.1萬，市政府周邊4站市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站從16時至24時，運量約22.2萬人次，較去年跨年同時段運量減少約5.6萬人次。

在煙火結束後，民眾也陸續從會場疏散，實際觀察，人潮大約從12時30分往市府站移動，不過由於下雨天似乎周邊人流沒有預期來得多，捷運站外「潮天團」也透過有獎徵答、唱歌舒緩排隊人潮情緒。