韓團KARA魅力再現 北市跨年20萬人觀101煙火

中央社／ 台北1日電

儘管飄著細雨，睽違12年的韓國女團KARA再回到台北，吸引20萬人齊聚跨年晚會倒數計時迎接2026、觀賞101煙火，市長蔣萬安說，AI龍頭輝達落腳的台北，將是全球科技發展最強的一顆心臟。

⭐2025總回顧

「台北最High新年城-2026跨年晚會」2025年12月31日晚上登場，在韓國女團KARA魅力演唱後，蔣萬安登台一起為倒數計時迎接2026年、101煙火施放暖場。

蔣萬安說，2025年對台北來說是非常關鍵的一年，向世界證明了台北的實力，全球AI龍頭輝達（Nvidia）落腳的台北，將是未來全球科技發展最強的一顆心臟；而另一件大事，是大家等待12年的KARA終於回到台北，他要特別謝謝有這麼多的「KAMILIA」熱情等待，再次向全世界證明台北人的浪漫跟堅持。

最後他請在場的民眾展開雙臂迎接全新的2026，把所有的不開心、所有的陰暗留在2025，祝福大家新年快樂、Happy New Year。市府說明，「KAMILIA」是KARA與希臘語Familia的結合字，意旨KARA與粉絲是一體、家人。

台北市觀傳局說，依照電信信令推估，2026跨年晚會參加人數約20萬人。

台北捷運公司統計，截至2025年12月31日午夜12時為止，捷運全線總運量約275.6萬人次，較前一年跨年平均運量減少約0.1萬人次；台北市政府周邊4站，包含市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，從2025年12月31日下午4時到午夜12時，運量22.2萬人次，較去年跨年同時段運量減少約5.6萬人次。

