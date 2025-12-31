雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101跨年煙火告別2025迎接2026的到來。歐新社
台北101跨年煙火告別2025迎接2026的到來。歐新社

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當悲催，社群上網友分享拍下的煙火照並形容「101煙火秀直接變成101煙霧秀」。

跨年這天台北從白到晚都是又濕又冷的天氣，也讓不少人打消前往看跨年煙火的念頭。天氣，是影響跨年煙火表現成效的最大關鍵，往年台北101煙火最怕遇到下雨天，雖然台北101今年特別選用義大利低煙煙火，但仍不敵細雨綿綿，只要遇上下雨天、濕氣重，煙火一放下去，肯定就是煙霧瀰漫一片。

社群上網友紛紛分享看到的101跨年煙火視角，「今年的101煙火就是看到一堆煙」、101直接有一半不見，變成50.5煙火了」、「從遠處看101就像失火一樣」、「有預料到會很霧，但沒想到那麼霧」。也有人覺得可惜「101煙火真的有變好看，可惜就是下雨了」、「去年好天氣就真的超美超好看」。

受下雨天影響，民眾從遠處拍的101跨年煙火，只見煙霧一片。圖／讀者提供
受下雨天影響，民眾從遠處拍的101跨年煙火，只見煙霧一片。圖／讀者提供

