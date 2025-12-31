雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當悲催，社群上網友分享拍下的煙火照並形容「101煙火秀直接變成101煙霧秀」。

跨年這天台北從白到晚都是又濕又冷的天氣，也讓不少人打消前往看跨年煙火的念頭。天氣，是影響跨年煙火表現成效的最大關鍵，往年台北101煙火最怕遇到下雨天，雖然台北101今年特別選用義大利低煙煙火，但仍不敵細雨綿綿，只要遇上下雨天、濕氣重，煙火一放下去，肯定就是煙霧瀰漫一片。