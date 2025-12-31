聽新聞
不畏隨機攻擊陰影...北市跨年湧20萬人潮看101煙火
北市府跨年，儘管天公不作美下雨天，加上非假日，還是湧入20萬人潮，擠進北市府前廣場周邊，一同跨年倒數，邁入2026。儘管比去年跨年22萬多人潮還少一點，但還是感受得到市府前跨年晚會，民眾的熱情。
今年北市跨年晚會受到1219隨機攻擊事件影響，維安規格大幅提高，民眾進入舞台搖滾區需通過安檢通道，檢查包包等，還是不減民眾參與跨年的熱情。
儘管晚間7點晚會開場開始，北市府周邊人潮稍嫌冷清，不過愈接近倒數，人潮陸續湧進，晚間9點市府周邊人潮已達6.5萬人、晚間10點湧8.2萬、晚間11點10.9萬人。
許多民眾為了看一零一跨年煙火，晚間11點過後湧入市府周邊，北市府根據電信信令推估，2025跨年晚會約吸引20萬人參與。
