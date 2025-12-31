聽新聞
邁入2026！蔣萬安曝2025關鍵年：台北成全球科技最強心臟
今天跨年夜，台北市長蔣萬安晚間11點50分現身，與跨年晚會壓軸韓流女團KARA一同陪民眾倒數，蔣萬安致詞時說，2025對台北來說，是非常關鍵一年，也證明台北實力，迎來全球AI龍頭輝達落腳台北，台北就是未來全球科技發展最強一顆心臟。
北市府跨年晚會重頭戲，跨年倒數、施放台北市一零一煙火，台北市長蔣萬安、副市長李四川、林奕華、張溫德、議長戴錫欽、美國在台協會AIT處長谷立言、冠軍麵包台灣隊冠軍及韓流女團KARA一同陪民眾倒數。
蔣萬安倒數前致詞表示，他知道大家現在眼裡只有KARA及煙火，他的講話一定要比一零一煙火還要短，2025對台北來說，是非常關鍵一年，迎來全球AI龍頭輝達落腳台北，台北就是未來全球科技發展最強一顆心臟。
蔣說，今晚第一件大事是睽違12年的KARA終於回到台北，他要特別謝謝這麼多朋友熱情等待，也證明台北人的浪漫與堅持，讓大家展開雙臂迎接全新2026，將不開心留在2025，祝大家新年快樂！Happy New Year。
