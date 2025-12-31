閃耀新北跨河煙火 照亮淡江大橋

新北年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」昨晚在淡水、八里雙主場登場，淡水漁人碼頭、淡水老街一帶與八里河岸下午便湧現人潮，市府統計，八里及淡水兩地有近9萬人，晚間煙火施放時，河岸萬人齊聚，在倒數聲與歡呼聲中迎接嶄新一年。

此次跨年以即將在5月通車的淡江大橋為主軸，打造全台唯一跨河雙舞台跨年形式。晚間8時10分淡水、八里舞台同步連線倒數，8時26分準時施放長達13分14秒跨河煙火，沿著河道與橋體綻放，光影倒映水面，層層推進，民眾紛紛舉起手機、相機記錄感動時刻，歡呼聲此起彼落。

今年煙火由法國團隊「Groupe F」操刀設計，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，採三幕式呈現橋河共演，總發數超過3萬5千發，運用超過60種煙火效果，結合淡江大橋光雕與燈光束，打造層次豐富的視覺饗宴。

隨著演出與煙火接連登場，民眾情緒持續堆疊，揮舞雙手跟著音樂唱和，在煙火光影交織下，迎接新年的興奮情緒瀰漫整個河岸。

新北市長侯友宜表示，擔任市長將邁入第8年，淡江大橋在他任內動工，預計2026年5月通車，今年跨年晚會兩地舞台卡司堅強，「一點名到韓國藝人華莎，全場就尖叫」，侯此話一出，現場隨即響起掌聲與歡呼聲。

侯也說，「閃耀新北1314跨河煙火」別具巧思，隨著淡江大橋工程進展持續調整形式，從雙主舞台到「一生一世」13分14秒煙火設計，希望與市民一同見證城市重要時刻，感謝民眾不畏天冷細雨參與跨年晚會，期盼新的一年新北持續向前、台灣更好。