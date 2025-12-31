天公不作美…還是要看101煙火！北市跨年晚會已湧8.2萬人
今天跨年夜，北市府前跨年晚會截至晚間9時，依照電信信令推估，已經湧入6.5萬人擠進市府前廣場；晚間10點已經有8.2萬人，預估愈接近倒數，人潮將愈多。
⭐2025總回顧
今年北市府跨年晚會，受到天公不作美下雨，及非假日影響，晚間7時晚會開始時，北市府前廣場人潮不若往年人潮盛況，不過愈接近跨年倒數，愈來愈多人潮湧進北市府廣場。
今年由於先前台北市發生1219隨機攻擊案，有民眾原本規畫來跨年臨時改為聚會；北市府今年也加強維安，許多民眾因為進入舞台區前都要安檢，許多人為等看台北101煙火，在信義商圈外圍等煙火施放。
