新北第二行政中心 拚9月取得使用執照

新北市府第二行政中心主體建築鋼構工程完成，市長侯友宜昨出席上梁典禮，他說，希望帶動三重、蘆洲地區整體發展，平衡大漢溪南北兩側城市機能，規畫在溪北打造具都會規模的行政核心，第二行政中心有助帶動地方轉型。

二辦工程2022年初動工，歷經近4年努力，目標是今年9月30日取得使用執照。侯友宜說，未來第二行政中心將整合警察、衛生、交通、勞工等局處機能，設置智慧化應變與指揮系統，成為掌握新北治安、交通、公共安全與食品安全的重要核心，「等於是新北市的大腦」。

市府也同步投入軟硬體建置，確保系統與設備發揮最大效能，帶動周邊醫療、商圈與公共建設發展，侯友宜強調，第二行政中心不僅是一棟大樓，更是城市發展重要里程碑。

新北市工務局主秘李仲昀表示，第二行政中心以「一座大公園」概念規畫，透過立體化綠化設計，將行政大樓、公園、道路與廣場機能完整串聯，提供市民休憩與洽公服務。外部道路與公園等基礎設施已完成，正進行整地與回填作業，開放空間拚今年6月30日前完工。

新北市秘書處指出，二辦可望取得黃金級綠建築及銅級智慧建築標章，提升建築耐震係數，重大災害發生時，第二行政中心扮演緊急救災指揮中心，與新板特區市府大樓形成雙核心。