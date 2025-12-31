高嘉瑜、吳欣岱回鍋選議員 衝擊綠營北市港湖選情

2026年北市南港、內湖區議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不缺席後，基進黨秘書長吳欣岱昨宣布，請辭黨職，專心投入地方選舉與經營。綠營人士評估，「雙姝之戰」再上演，但這次是複數選區，衝擊的恐怕是其他民進黨議員。

高嘉瑜、吳欣岱前一次交手是在2024年，三腳督選情因立委選舉單一選區，爭取連任的民進黨高嘉瑜對決國民黨對手李彥秀，因泛綠的吳欣岱分票，導致高嘉瑜以些微差距落敗，由國民黨李彥秀當選；這次高嘉瑜回鍋參選港湖議員，加上吳欣岱也曾於2022年選議員時以「落選頭」落敗，這次兩人先後表態參選，將讓綠營在港湖選戰更加激烈。

綠營人士說，高嘉瑜、吳欣岱均再回鍋選議員，不過因議員是複數選區，高與吳的選票未必重疊，高嘉瑜若再拿高票，恐影響的是現任民進黨議員。

本屆民進黨港湖區僅三席議員，分別為李建昌、何孟樺、王孝維。高嘉瑜2018年以3萬4千多高票當選時，當年王孝維「落選頭」無法連任，後高嘉瑜轉戰立委，王孝維2022年才又順利當選，這次高回鍋，綠營議員無不戰戰兢兢。

李建昌將交棒律師陳又新，陳又新表示，高嘉瑜經營港湖許久，若黨要提名四席能有「配票」當然最好，但還是要尊重選民，候選人自己更要努力。

對於高嘉瑜擅打空戰，陳又新表示也會經營空戰，但還是會挑選議題，不會只一昧「吸眼球」。