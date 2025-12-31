快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

新北貢寮海域3浬內 今起禁用刺網採捕作業

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市漁業管制新措施元旦上路，貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕；圖為新北市漁業處與海巡人員聯合稽查刺網。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業管制新措施元旦上路，貢寮海域距岸3浬內禁用刺網採捕；圖為新北市漁業處與海巡人員聯合稽查刺網。圖／新北市漁業處提供

新北瑞芳、金山、萬里海岸3浬內完全禁用刺網作業，元旦起貢寮也列入禁區。漁民在沿近海作業多使用小型船筏，慣以刺網作業漁民仍有怨言。學者說，刺網若淪為海洋廢棄物會危害生態，既已公告禁用，就應落實執法。

新北海岸線長達145公里，共有28處漁港。市府為保護海洋環境及漁業資源，先後在2012年、2013年和2020年分別公告瑞芳、金山和萬里距岸3海浬內禁用刺網漁具採捕水產動植物，違者依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

即日起貢寮也加入禁區，地方關注下個檢討的區域會不會是淡水？

漁業處表示，淡水海域底質多為沙質地形，專家學者評估不像東北角礁岩地形，易受海流影響而纏繞在礁岩區，形成覆網影響生態環境，但近年持續輔導淡水漁民轉型，2017年統計當地有562艘刺網漁船，這幾年已陸續有419艘接受輔導轉型。

另，新北三芝至林口區，及鄰近的桃園市距岸3浬內，每年6月15日至8月15日實施刺網禁漁期，維護資源永續。

新北2017年起與漁業署合作刺網漁業輔導轉型計畫，漁民若願意放棄經營刺網漁業，改作如釣具類等低破壞性漁業種類，專營刺網漁業漁船每艘補助20萬元，兼營每艘補助15萬元。新北至今輔導近7成，共592艘刺網漁船轉型。

貢寮區漁港多數規模較小，不少漁民駕駛小型船筏，慣以刺網或一支釣作業。貢寮區漁會總幹事林麗美說，不同作業漁具的漁民權益都應該維護，3浬內禁用規定，刺網漁民當然覺得委屈，但一支釣漁民普遍支持。

海洋大學環境生物與漁業科學學系副教授曾煥昇表示，刺網以塑膠材質製成，耐用、成本低，可能誤捕非目標物種，作業過程中遺失或遭棄置，也會危害海洋生物，破壞棲地。廢棄網具在海中漂流，也易纏繞船舶螺旋槳或方向舵，影響海上航行安全。

曾煥昇說，魚類若被刺網纏住死亡，吸引掠食性或群游性魚種靠近，最終也受困死亡，形成惡性循環，俗稱「死亡之牆」。刺網被認為是最容易成為海洋廢棄物的漁具，政府既公告禁用，就應落實執法。

