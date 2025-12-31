聽新聞
湧入數萬人 新北跨河煙火結束後散場平穩
新北市「閃耀新北1314跨河煙火」活動晚間圓滿落幕，隨著煙火施放結束，淡水、八里兩岸陸續進入散場時段。記者現場觀察，多數民眾依循現場工作人員與交通管制指示，循序離場，整體散場秩序大致井然有序。

淡水漁人碼頭與周邊河岸散場時，人潮雖密集，但多數民眾配合放慢腳步、依序前進，未見推擠或衝撞情形，警方與工作人員也持續在重要節點引導人流，提醒民眾注意安全。部分家庭與年長者選擇稍作停留，避開人潮高峰後再行離場，現場秩序相對平穩。
不過，也有民眾反映，主舞台周邊散場動線較為集中，僅能透過兩條主要通道離場，短時間內人流大量湧出，導致動線壅塞、行走不易，後方人潮持續推進，行進速度緩慢。對此，多數民眾仍選擇耐心等候，依序慢慢前行，現場並未出現明顯衝突。
整體而言，活動結束後散場過程仍以秩序良好為主，僅在局部路段出現短暫壅塞情形。相關單位後續也持續疏導人流，協助民眾平安返家。
