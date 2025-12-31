跨年不是只看演唱會！農禪寺2800人誦經、唱偈 點亮金剛經牆破無明煩惱
各縣市跨年演唱會聚集人潮，法鼓山農禪寺今晚也吸引2800人，同誦金剛經、同唱叩鐘偈，迎接2026年到來。陳姓女子連3年到農禪寺跨年，她說，追求心靈滿足，比人擠人聽藝人演唱更有意義，帶著「新年心功課」回家，也很紓壓。
⭐2025總回顧
法鼓山農禪寺今晚7時至10時辦「跨年法會」，安排信眾持誦金剛經，並藉金剛經牆亮燈儀式，象徵點亮嶄新一年，啟發2026年一整年的平安幸福。民眾也可以參加明晨的「元旦早課」，福慧慈悲都增長，戶外水月道場行走，步步感受禪悅。
農禪寺監院果毅法師說，台灣在1986舉辦第1場跨年演唱會，到了千禧年跨年夜帶動一波風潮。台北101大樓成為全世界最高樓時，台北跨年活動也成為國際焦點，其他縣市後來也競相籌跨年活動，導致在台灣，彷彿沒去跨年或看轉播，就不算有過年一樣。
農禪寺每年年底有舉辦彌陀佛七慣例，2013年12月31是佛七的第4天。果毅法師回憶，當天在不更動流程的前提下，把念佛時間延長到晚上12點。原本以為安排民眾晚上10時進場，念佛、繞佛、拜懺，應該不太有吸引力，沒想到竟然來了1700多人，擠滿農禪寺室內空間。
在場信眾在法師的引導下靜默等待，當新年到來那一刻，互道新年快樂、相互感恩。接著新年第一件事，就是接受方丈和尚祝福，氣氛非常溫馨。
2014年的「跨年活動」，法鼓山設計在零時整點，將農禪寺整片的「金剛經」牆點亮。果毅法師說，經文在暗夜中穿透放光，象徵照破無明煩惱。點燈的視覺震撼，不是絢麗的耀眼，而是黑、白、灰的對比反差，在冬夜中既顯冷靜理性，又溫潤感性。
果毅法師說，也從這一年起，彌陀佛七跨年活動增加「跨年旦糕」禮物，每一種食材都蘊含祝福的意義，暖胃又暖心，也可以帶回去與家人朋友共享，分享歡喜與祝福。跨年活動從2016年起，獨立成為農禪寺年度重要活動，民眾可自由參加。
法鼓山表示，今晚有2800人到農禪寺參加跨年活動，法堂、大殿、廊道、禪堂都坐滿了人，同誦金剛經、同唱叩鐘偈，並將在大磬聲中跨年倒數，之後接受方丈和尚的祝福，帶著「新年心功課」、「跨年旦糕」回家。
