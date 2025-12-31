萬人倒數、煙火跨河綻放 淡水、八里近9萬人迎新年

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」今晚間在淡水、八里雙主場登場，淡水漁人碼頭、淡水老街一帶與八里河岸湧入大批人潮，新北市政府表示，八里及淡水加起來近9萬人。晚間煙火施放時，河岸萬人齊聚，在倒數聲與歡呼聲中迎接嶄新一年。

活動以即將於2026年通車的淡江大橋為主軸，打造全台唯一跨河雙舞台跨年形式。晚間8時10分淡水、八里舞台同步連線倒數，於20時26分準時施放長達13分14秒的跨河煙火，煙火沿著河道與橋體綻放，光影倒映水面，層層推進，現場民眾紛紛舉起手機、相機記錄畫面，歡呼聲此起彼落。

今年煙火由法國團隊「Groupe F」操刀設計，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，採三幕式呈現橋河共演，總發數超過3萬5千發，運用超過60種煙火效果，結合淡江大橋光雕與燈光束，打造層次豐富的視覺饗宴。

隨著演出與煙火接連登場，民眾情緒持續堆疊，不少人揮舞雙手、跟著音樂歡呼，在倒數與煙火光影交織下，迎接新年的興奮情緒瀰漫整個河岸。

新北市長侯友宜致詞時表示，他擔任市長即將邁入第8年，淡江大橋在其任內動工，預計今年底完工、明年通車，市府因此自5年前便決定在淡水、八里舉辦跨河煙火，並選在歲末最後一天，以煙火感謝市民長期支持新北市各項建設。他也特別提到，今晚兩地舞台卡司堅強，ㄧ點名到韓國藝人華莎「全場就尖叫」，現場隨即響起掌聲與歡呼聲，河岸氣氛熱烈。